Londra face planuri pentru ieşirea din UE fără un acord

Londra face planuri pentru ieșirea din UE fără un acord

Ştire online publicată Joi, 05 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Marea Britanie face planuri de rezervă pentru ieșirea din Uniunea Europeană fără un acord prealabil cu aceasta, dar o astfel de perspectivă este foarte improbabilă, a declarat, ieri, prim-secretarul de stat Damian Green, transmite Reuters.Damian Green, care este de facto adjunctul premierului Theresa May, a subliniat că, după recentul discurs susținut de aceasta în Italia privind evoluția relației cu blocul comunitar, este mai încrezător decât oricând că negocierile vor ajunge în cea de-a doua fază, la care ar urma să se discute și despre un viitor acord comercial.„Mai întâi, firește că ne dorim să existe un acord și sunt optimist în acest sens. Există, clar, o posibilitate să nu se ajungă la niciun acord și guvernul face planuri de rezervă pentru această situație. Cred că este improbabil, foarte improbabil”, a declarat Damian Green la postul de televiziune ITV, în marja conferinței anuale a Partidului Conservator care are loc la Manchester.Zilele trecute, negociatorul-șef al UE, Michel Barnier, a apreciat că la ora actuală nu există suficiente progrese pentru a trece la faza următoare a negocierilor asupra Brexit-ului. În discursul rostit pe 22 septembrie la Florența, Theresa May a dat noi asigurări că Brexit-ul este un proces ireversibil, că Marea Britanie va continua să contribuie la bugetul Uniunii Europene până în anul 2020 și că dorește o perioadă de tranziție de doi ani în procesul de ieșire din blocul comunitar, perioadă în care imigranții comunitari vor putea să rămână și să muncească în Marea Britanie, precizând însă că va exista un sistem de înregistrare a lor ca etapă premergătoare a unui nou regim privind imigrația.