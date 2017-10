Londra, acuzată că utilizează Brexit-ul pentru a propaga xenofobia

Vineri, 14 Octombrie 2016

Primul ministru al Scoției, Nicola Sturgeon, susținătoare a menținerii Regatului Unit în Uniunea Europeană, a acuzat, ieri, guvernul britanic că utilizează Brexit-ul pentru a promova xenofobia și a-i transforma pe străini în „țapi ispășitori“.Contrar Angliei și Țării Galilor, Scoția a susținut cu majoritate de voturi (62%) la referendumul din 23 iunie rămânerea Regatului Unit în cadrul Uniunii Europene, iar după victoria „Da”-ului pentru Brexit, Nicola Sturgeon a criticat permanent modul în care guvernul conservator gestionează situația.La Glasgow, în deschiderea Congresului anual al SNP, partidul separatist de stânga pe care îl conduce, lidera scoțiană a atacat „aripa dreaptă a partidului conservator”, o facțiune „în plină ascensiune care vrea să deturneze în profitul său rezultatul referendumului”.„Brexitul a devenit Brexit Tory”, susține șefa executivului scoțian, potrivit textului difuzat presei de cabinetul său. „Ei se servesc de Brexit ca de un permis la xenofobie, care a fost multă vreme ascunsă și iese acum la suprafață”.La începutul lunii, în cursul congresului său la Birmingham, Partidul Conservator dezvăluise un nou plan destinat să oblige întreprinderile să publice o listă cu angajații lor nebritanici. După câteva zile, guvernul premierului Theresa May a revenit asupra lui, declarând că proiectul a fost „interpretat greșit”.Potrivit Nicolei Sturgeon, congresul conservatorilor a fost „o rușine”, pentru că „noi am fost martori ai unei intoleranțe față de străini care nu-și are locul într-o societate modernă, multiculturală și civilizată”.Nicola Sturgeon, care a relansat proiectul unui nou referendum asupra independenței Scoției, a criticat Brexitul „dur”, adică acela cu un control strict al imigrației, sinonim accesului restrâns la piața unică europeană.