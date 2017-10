Locul unde ninge vara

Ushuaia, considerată cel mai sudic oraș al planetei, se află la 54048' latitudine sudică, pe malul Canalului Beagle, în partea argentiniană a Țării de Foc (arhipelagul Țara de Foc, din coada Americii de Sud, este împărțit între Argentina și Chile). În imagini arată ca un fermecător orășel cu case colorate, înconjurat de înălțimi muntoase și de păduri. Viața acolo este, totuși, mult mai puțin idilică decât rezultă din fotografii, căci clima este una aspră, subpolară. Temperatura medie iarna e de 1 grad C, vara de 9 grade C și se întâmplă adesea să ningă chiar și în timpul scurtei veri australe. Ceea ce face frigul și mai greu de suportat sunt vânturile foarte puternice care bat tot timpul anului, deformând coroanele copacilor, ce capătă o înfățișare caracteristică, numită „steag”, cu crengile îndreptate în direcția opusă celei din care suflă vijeliile. Altminteri, e un orășel plin de viață, cu confort modern, cu instituții în stil occidental; are două canale de televiziune, ziare, școli, are chiar și campus universitar! (acesta aparține de Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco și are facultăți de inginerie, economie și științe sociale).E uimitor felul în care a evoluat acest oraș care, până pe la jumătatea secolului XX, era o colonie penitenciară! Argentina trimitea în închisoarea de aici, din care era, practic, imposibil să evadeze cineva, infractorii vinovați de delicte grave. Treptat, foștii pușcăriași au devenit coloniști și, ex-ploatând lemnul din pădurile învecinate, au clădit orașul, construind aici cea mai sudică dintre căile ferate ale lumii. Ushuaia e azi un oraș important nu doar simbolic, în calitatea sa de cea mai sudică așezare urbană din lume, ci și practic: e poarta de acces către regiunile mai sudice și, mai ales, către continentul antarctic. Aeroportul Internațional din Ushuaia este legat prin zboruri regulate de capitala argentiniană, Buenos Aires, și de cea chileană, Santiago de Chile. De aici pornesc multe expediții, dar nu toată lumea vine la Ushuaia doar ca să plece mai departe spre sud, căci orașul e o atracție în sine, un centru turistic interesant și exotic. În apropiere se află parcul național Tierra de Fuego, în care ajungi cu Trenul spre Capătul Lumii (Tren del Fin del Mundo - denumire mult mai incitantă și sugestivă în original decât am redat-o eu în traducere).