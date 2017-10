După montarea conductelor de gaz metan în Palazu Mare

Locuitorii se plâng că înoată în… noroi

Dumitru Bălan, domiciliat în Constanța, str. Dumbrăveni nr. 52 A, cartier Palazu Mare, ne-a semnalat că, în perioada august - septembrie a.c., SC Petroconst SA Constanța a montat conducta magistrală de gaz metan pe strada Dumbrăveni, spre satisfacția locuitorilor din acest perimetru al cartierului Palazu Mare. Numai că, spune cititorul nostru, după montarea propriu-zisă a conductei, platforma străzii nu a fost refăcută, în sensul umplerii cu piatră a șanțului în care a fost montată conducta de gaze. Din această cauză, terenul s-a tasat, formându-se un șanț mare, care se umple cu apă și noroi, iar atunci când plouă, accesul în curți este mult îngreunat. „Nu am reușit să conving constructorul să refacă platforma drumului, deși au fonduri prevăzute în proiect în acest sens. Având în vedere această situație, vă rog pe dumneavoastră să interveniți pe lângă conducerea societății Petroconst SA să înlăture aceste deficiențe“. Petroconst nu-și reproșează nimic Adrian Roșculeț, director producție în cadrul Petroconst SA Constanța, ne-a explicat că, într-adevăr, această firmă a montat două conducte de distribuție gaze în cartierul Palazu Mare. După finalizarea lucrărilor, însă, și-a respectat întrutotul obligațiile ce-i reveneau, care constau în readucerea la forma inițială a terenului pe care s-au executat lucrările respective. „Ceea ce se reclamă nu are nici o legătură cu realitatea, din următoarele motive: la adresa menționată de cititorul dumneavoastră, înainte de executarea lucrării, zona era neamenajată, plină cu buruieni, nici vorbă de asfalt, dale sau altceva care să se poată denumi trotuar. După ce noi am finalizat lucrarea, șanțul a fost astupat, iar perimetrul respectiv a fost readus la situația inițială. Sigur că, din moment ce nu există canalizare, apa de ploaie băltește pe șosea și se adună pe locul unde, probabil, se va face un trotuar. Dar terenul în discuție este la fel ca înainte de a se introduce conductele de gaze, iar oamenii trebuie să înțeleagă că nu este obligația noastră să sistematizăm această zonă“ – ne-a mai spus directorul de producție. Probabil că primăria va fi, totuși, sensibilizată urmare acestui semnal și va include pe lista lucrărilor prioritare de infrastructură și sistematizarea cartierului Palazu Mare, mai ales în zonele de mare trafic.