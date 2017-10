Lista neagră de la Maternitatea constănţeană

Lista neagră de la Maternitatea constănțeană

Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Constanța deține o listă neagră a mamelor suspectate că își abandonează pruncii după naștere. Primele poze s-au făcut în anul 1999, după doi ani de la înființarea sistemului de protecție a copilului. În spitalul județean a fost înființat un birou al protecției copilului. În acei ani, în maternitățile constănțene erau abandonați lunar în jur de 60 - 70 nou născuți, așa cum ne-a spus Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Fotografierea mamelor cu risc a venit ca răspuns la numărul mare de copii abandonați la naștere. A fost semnat un protocol de colaborare cu spitalul, iar asistenții sociali au devenit fotografi amatori. Foile de observație ale nașterilor conțineau foarte puține date: câteva date despre copil: sex și greutate, pentru ca la identitatea mamei să fie trecut un nume oarecare, de regulă acela pe care zicea că-l poartă femeia. Și cam atât. Nu domiciliu, nu date de pe actul de identitate. Astfel, poza mamei a fost de un real folos la identificare. Din 1999, mii de mame au fost fotografiate. Mulți ani, pozele s-au făcut cu un aparat foto cu film. În prezent, în dotarea Urgenței Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța se află un aparat foto digital și, astfel, munca asistenților sociali sau a asistentelor de la Maternitate este mult mai ușoară. Asistentul social Gina Solomon ne spune că se evaluau persoanele cu situații de risc, care nu aveau aspra lor un buletin de identitate, după care li se făceau poze. „Devin mai responsabile în momentul în care li se face poză”, ne spune Gina Solomon. Unele au refuzat să fie fotografiate. Majoritatea celor care sunt fotografiate sunt de etnie romă. Au fost însă și cazuri când ma-ma a plecat din spital, chiar dacă inițial fusese identificată. „Unele au plecat după trei ore de la naștere. Când le-am găsit și le-am întrebat de ce au fugit din spital și și-au abandonat copiii ne-au spus că n-are cine să le îngrijească copiii pe care îi lăsaseră acasă. Multe femei zic: «Să stea în spital măcar până merge în picioare!», ne povestește asistentul social. Au fost și gravide care au venit de urgență la spitalul din Constanța și au uitat să-și ia buletinul de identitate. „Ne uităm și noi la om, cum arată femeia care vine să nască și decidem dacă îi facem poză sau nu”, ne mărturisește Gina Solomon. Asistentul social își amintește că, în urmă cu cinci ani, o femeie a cărei sarcină fusese urmărită de un medic ginecolog din cadrul spitalului și-a abandonat copilul în spital. Renunțau la copil printr-o declarație notarială Mamele care-și abandonau copiii la naștere și-i lăsau în grija statului știau că îi pot da spre adopție foarte ușor. „Aveai unde să-i duci, legea permitea instituționalizarea copilului mai mic de doi ani. Legea nu insista pe reintegrarea micuțului în familia lărgită, până la gradul patru inclusiv, nu cerea angajaților să caute alternative de plasare a copilului. Mult mai târziu a apărut rețeaua de asistență socială. De asemenea, o adopție se finaliza mult mai ușor decât în prezent. Într-o singură zi femeia scăpa de copil pe baza unei declarații notariale”, își amintește Roxana Onea. Sunt femei de etnie romă care nasc în fiecare an. „Noi având deja poza ei, putem s-o identificăm mai ușor și astfel să vorbim cu asistenții care îi pot da sfaturi privind contracepția”, ne spune Roxana Onea. Alte persoane cu risc de abandon sunt minorele, ne spune asistentul social. Foarte rare sunt cazurile când la Maternitatea din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța nasc minorele de 13 ani, iar cele de 14, 15 ani vin, de regulă, însoțite de familie. În multe cazuri, bunicii iau copilul acasă. Fiecărui copil părăsit i se întocmește un dosar, la dosar atașându-se și poza mamei. Imediat se anunță Poliția, care pornește în căutarea mamei, dar și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Unele mame se întorc și-și iau copilul acasă, altele, însă, refuză să facă acest lucru. Numărul copiilor abandonați crește pe timpul iernii Aproape în fiecare zi se prezintă la maternitate câte o mamă care nu are niciun act de identitate. În prezent, la Spitalul Județean Constanța sunt înregistrate șase abandonuri. Un copil în vârstă de un an și patru luni a fost părăsit în spital când încă nu împlinise un an. Un alt băiețel, de doar câteva săptămâni, este îngrijit de asistentele de pe secție. Mama lui l-a părăsit la scurt timp după ce i-a dat viață și a decis că îl va da în asistență maternală. Gina Solomon se așteaptă ca numărul copiilor abandonați să crească în aceste săptămâni. Temperaturile vor scădea foarte mult, mulți copii se vor îmbolnăvi întrucât stau în case fără căldură. Părinții își vor interna copiii în spital și mulți dintre ei îi vor abandona până la primăvară.