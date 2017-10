Limba tătară va fi studiată din nou în şcolile şi grădiniţele din judeţul Constanţa

După aproape jumătate de secol

Limba tătară va fi studiată din nou în școlile și grădinițele din județul Constanța

După aproape 50 de ani, tătarii din România au ocazia să învețe, într-un cadru oficial și instituțional, limba maternă. Deschiderea noului an de învățământ are o însemnătate aparte pentru etnicii tătari. În patru unități de învățământ din Mihail Kogălniceanu, Agigea, Lumina și Valu lui Traian, se va preda, câte o oră pe săptămână, și limba tătară. Tot pe parcursul anului școlar 2008 - 2009, vor mai funcționa, de asemenea, două clase pilot la Școala nr. 12 din Constanța și la Școala nr. 7 din Medgidia, la care se va preda, tot în regim opțional, limba tătară. Limba tătară se regăsește, începând de anul acesta, și în programa de învățământ a Grădiniței bilingve nr. 1 din Medgidia. „Este o mare realizare pentru comunitatea noastră reintroducerea în sistemul de învățământ de stat din România a limbii tătare. Ultima dată când într-o școală constănțeană s-a predat limba tătară a fost în anul 1959. Este o realizare de care astăzi ne putem bucura și grație sprijinului primit din partea autorităților, respectiv Inspectoratul Școlar Județean și Ministerul Învățământului. Anul acesta am început în șapte unități de învățământ, iar anul viitor intenționăm să extindem programul la aproximativ 20 de școli din județul Constanța, acolo unde vom mai avea solicitări din partea etnicilor noștri”, a declarat Aledin Amet, deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România. Tot pentru anul viitor reprezentanții UDTTMR au în vedere implementarea planului cadru. În paralel, vor funcționa, în continuare, pe lângă filialele UDTTMR, și clasele comunitare de limbă tătară.