Liderul reţelei Al Qaida cheamă la un nou atac împotriva SUA

Liderul rețelei Al Qaida cheamă la un nou atac împotriva SUA

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul rețelei internaționale teroriste Al Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, a chemat la un nou atac împotriva SUA și la boicotarea Americii și a aliaților săi, într-un mesaj audio difuzat pe forumurile jihadiste, în contextul împlinirii a 12 ani de la atentatele de la 11 septembrie 2001, informează Centrul american de monitorizare a site-urilor islamiste SITE, citat de AFP.„Trebuie să facem ca America să sângereze din punct de vedere economic și să o determinăm să continue să facă cheltuieli uriașe pentru securitatea sa”, a lansat Ayman al-Zawahiri, care i-a succedat lui Osama ben Laden la conducerea Al Qaida. „Economia este punctul slab al Americii și ea este deja slăbită din cauza tuturor cheltuielilor militare angajate pentru securitatea sa”, subliniază liderul organizației teroriste care și-a asumat atacurile de la 11 septembrie 2013.„Pentru a menține America sub tensiune și în stare de alertă, e nevoie de câteva atacuri pe ici, pe colo. Am câștigat deja războiul din Somalia, Yemen, Irak și Afganistan, deci trebuie acum să continuăm acest război pe propriul ei pământ”, a adăugat el, invitându-și susținătorii („frații”) să acționeze independent sau în grup pentru „a comite atacuri disparate”.Ayman al-Zawahiri, al cărui frate a fost arestat în Egipt pentru susținerea președintelui islamist demis Mohamed Morsi, a evocat și situația de la Cairo, menționând că legitimitatea unui guvern are la bază nu democrația, ci sharia, legea islamică.În acest mesaj de 72 minute, el a mai spus că membrii Al-Qaida nu sunt „tero-riști însetați de sânge”, recomandând fidelilor săi să consolideze celulele existente în statele musulmane, în scopul de a instaura Islamul în aceste țări.În discursul său, liderul islamist a evocat și dublul atentat de la maratonul din Boston din aprilie, soldat cu trei morți și zeci de răniți.Miercuri, Statele Unite au marcat 12 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie, printr-o serie de ceremonii, depuneri de flori și lecturarea tradițională a numelor celor 2.973 victime ale sângeroaselor atacuri.Comemorarea din acest an a intervenit într-un context deosebit de sumbru, marcat de tensiunile diplomatice legate de Siria și îngrijorarea americanilor, ostili unei intervenții în această țară, după războaiele din Irak și Afganistan, care au costat sute de miliarde de dolari și viața a circa de 7.000 de militari americani.