Liderul islamist Mokhtar Belmokhtar, ucis într-un raid american în Libia

Ştire online publicată Luni, 15 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un avion american care efectua un raid în Libia, duminică, l-ar fi ucis pe liderul islamist Mokhtar Belmokhtar, afiliat grupării Al-Qaida în Africa de Nord, au declarat oficiali libieni, citați de CNN.Guvernul libian a declarat că Belmokhtar a fost ucis în timpul atacului, dar oficialii americani încă nu au confirmat."A fost un singur atac desfășurat cu un avion", a declarat un oficial din cadrul Pentagonului, care are informații directe în legătură cu operațiunea. Nu a existat personal la sol, a adăugat oficialul citat.Mișcările lui Belmokhtar au fost urmărite în timpul raidului, dar rezultatul operațiunii încă este evaluat, a precizat oficialul american.Guvernul libian a mers și mai departe, într-o declarație dată duminică, și a afirmat că atacul american a "condus la uciderea lui Mokhtar Belmokhtar și a unui grup de libieni membri ai unei organizații teroriste din estul Libiei", potrivit Realitatea.net.Belmokhtar este fondatorul batalionului Semnatari cu Sânge, care a revendicat atacul din ianuarie 2013 din Algeria, soldat cu moartea mai multor străini, între care doi români. La scurt timp după acest atac, procuratura din New York l-a pus sub acuzare pentru implicarea în această luare de ostatici. Ulterior, gruparea a revendicat mai multe atentate în Mali și Niger.Belmokhtar, în vârstă de 42 de ani, și-a pierdut un ochi în timpul unei lupte, ceea ce i-a adus numele de "Chiorul".