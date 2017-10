Librăria „Mihai Eminescu“, surghiunită din buricul târgului

Cine mai are nevoie de librării? Ne amintim de ele cel mai adesea noi, părinții, în prag de alt an școlar și atunci descoperim că locul unde anul trecut ne-am aprovizionat cu rechizite găzduiește acum o celebră firmă de încălțări, dacă nu un efemer pub sau te miri ce altă afacere pripășită. Cam aceasta a fost soarta împărtășită și de celebra Librărie „Mihai Eminescu”, loc unde constănțenii mergeau cu maximă plăcere indiferent de perioada anului, pentru că acolo găseai de toate – de la manuale pentru școală, dar și multă beletristică până la papetărie și jucării la prețuri pentru toate buzunarele. Din 1974, anul deschiderii sale, această unitate a constituit, decenii la rând, librăria etalon a Constanței, fiind locul unde scriitori importanți, de la Nichita Stănescu la Adrian Păunescu și de la Marin Sorescu la Marin Preda, și-au lansat volumele, imitați fiind de personalități politice precum Ion Rațiu sau Ion Iliescu. Librăria beneficia, la momentul respectiv, de un spațiu suficient de mare ca să încapă lume și țară la câte un eveniment de acest fel. Dar și o locație pe măsură, în buricul târgului, aflându-se vis-a-vis de actualul Tomis Mall, în locul actualului magazin „Leonardo” și a altor două magazine adiacente, mai mici. Revoluția care a trasat noi direcții Lucrurile s-au schimbat prea mult, însă, în ultimii ani. La începutul anilor ’90, un grup de investitori a cumpărat rețeaua de librării de care aparținea și aceasta, cu obligația de a nu înstrăina nimic timp de un deceniu. Mariana Nica, șef de magazin, ne povestește că acum patru ani, la terminarea acestui interval, Librăria „Eminescu” a fost nevoită să se mute într-un spațiu mai mic, de cealaltă parte a străzii, unde acum se află o reprezentanță Adidas. În locul său s-a mutat cu chirie o afacere mai lucrativă. Cine să mai țină cont de evenimentele editoriale ce aveau loc într-un spațiu închinat culturii, dacă Măria Sa banul poate cumpăra pe oricine și orice loc din orașul acesta! Lansările de carte – istorieîntr-o monografie Într-un spațiu de 20 la sută din ce a fost odată… peste stradă (azi „Leonardo”), angajatele librăriei au încercat, un an, să răspundă solicitărilor celor care găseau soluții la toate problemele lor legate de titluri și autori la… „Eminescu”. Din păcate, produsele de papetărie, respectiv jucărioarele nu și-au mai găsit prea mult loc într-un spațiu atât de strâmt. Cum, probabil, chiria depășea vânzările și afacerea cu cărți nu mai era profitabilă, unitatea s-a mutat în actualul așezământ, tot pe strada Ștefan cel Mare, dar aproape de sediul Poliției Municipiu. În acest nou spațiu, proprietatea RAEDPP, funcționase tot o librărie, dar, totuși, a trebuit reamenajată complet. În noua sa locație, Librăria Eminescu continuă să se axeze în primul rând pe bibliografie școlară și manuale, respectiv pe carte pentru copii. De asemenea, tot aici, cititorii găsesc și o colecție importantă de literatură beletristică de autori români și străini și articole de papetărie. Toate acestea sunt înghesuite, însă, într-un spațiu destul de mic, ceea ce înseamnă că nu se mai pune problema unor lansări de cărți aici sau a altor evenimente similare.