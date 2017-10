Liberalii şi democraţii îşi dispută candidatul la primăria Mihai Viteazu

Liberalii și democrații își dispută candidatul la primăria Mihai Viteazu

Situația primarului Gheorghe Grameni nu pare să se fi schimbat prea mult, în condițiile în care el nu a putut da, nici până la această dată, un răspuns clar, nici în ceea ce privește demisia din PNL, nici în ceea ce privește o posibilă nouă candidatură. Discuțiile iscate la finalul anului trecut în jurul unei eventuale demisii din structurile liberale a primarului din Mihai Viteazu continuă și astăzi, cu doar două luni înaintea alegerilor locale. Dacă în alte localități constănțene primarii se bat, de luni bune, cu pumnii în piept că vor face și vor drege în noile mandate, promițând marea cu sarea, primarul Gheorghe Grameni declară, în prezent, că mai are destul timp, până la 15 aprilie, să se decidă dacă va mai candida sau nu la fotoliul de primar. El a ținut să menționeze și faptul că nu a mai discutat cu liderii liberali județeni despre intenția sa de a părăsi partidul și că, în cazul unei demisii, nu va mai candida deloc. „Liberal sută la sută” Altul este însă punctul de vedere al președintelui Organizației Județene a PNL, Gheorghe Dragomir, care dă ca sigură candidatura lui Grameni. Referitor la acest aspect, deputatul liberal a precizat: „Am mai spus-o și o repet. Grameni nu va demisiona din PNL și, mai mult decât atât, sunt convins că el va lupta din nou pentru funcția de primar. Noi, ca liberali, nu avem pentru colegul nostru decât respect și colegialitate. În plus, pe mine, personal, mă leagă mai multe de domnul Grameni, ne leagă o relație mai veche”. Totuși, lucrurile devin și mai interesante în contextul proximelor alegeri locale, mai ales dacă se ține cont de faptul că, pentru unele dintre primăriile din județ, desemnarea unui candidat viabil reprezintă o reală problemă. Referitor la această problemă, Dragomir a subliniat: „Grameni va candida pentru primăria Mihai Viteazu și asta în pofida lui Stelian Duțu. Spre nenorocul lor, al celor de la PD-L, Grameni este liberal sută la sută și, chiar dacă lui Duțu nu-i place asta, el va candida din partea noastră”. De cealaltă parte, liderul PD-L Constanța, Stelian Duțu, s-a arătat surprins de declarația liderului liberal, Gheorghe Dragomir. Duțu susține că nimeni nu a purtat discuții „în acești termeni” cu primarul Grameni, dar recunoaște și faptul că PD-L are un candidat cu șanse foarte mici la Mihai Viteazu. „Primarul Grameni este un om deosebit și face ceea ce este mai bine pentru el. Eu îl apreciez așa cum apreciez și grija domnului Dragomir pentru colegii dânsului”, a conchis Duțu.