Les Films de Cannes a Bucarest va avea loc în săli de cinema, în aer liber si online, în perioada 22-31 octombrie

estivalul Les Films de Cannes a Bucarest, ajuns la ediţia a XII-a, se va desfăşura indoors, outdoors şi online în perioada 22 - 31 octombrie cu respectarea măsurilor sanitare în vigoare, informează un comunicat transmis marţi AGERPRES.Se vor proiecta filme în patru săli de cinema din Bucureşti - Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului, Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României şi Cinemateca Union. Gradul de ocupare a sălilor şi condiţiile de acces vor fi cele permise de autorităţi pentru perioada în care se desfăşoară festivalul.Proiecţiile în aer liber vor avea loc la Pergola Grădinii Verona din spatele Librăriei Cărtureşti Verona, iar la o parte dintre filme şi evenimente publicul va avea acces online.Potrivit Agerpres, și în acest an vor avea loc ediţii regionale ale evenimentului la Iaşi, Cluj şi Timişoara.Pelicule câştigătoare la ediţia din 2021 a Festivalului de la Cannes vor fi prezentate în premieră absolută în România - "Titane", câştigătorul Palme d'Or, "A Hero", câştigătorul Grand Prix, "Memoria", câştigătorul Prix du Jury, "Drive my car" - Premiul pentru cel mai bun scenariu şi cel mai bun film din festival în viziunea criticii de specialitate (Premiul FIPRESCI), "The Worse Person in the World", câştigător al Premiul pentru interpretare feminină.Programul festivalului, detalii despre evenimentele paralele, precum şi informaţiile despre punerea în vânzare a biletelor vor fi disponibile în curând pe site-ul: www.filmedefestival.ro dar şi pe paginile de Facebook şi Instagram.