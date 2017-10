Legea nu permite unui tată să-şi recunoască oficial copilul

Legea nu permite unui tată să-și recunoască oficial copilul

După ce a adus pe lume o comoară de fetiță, perfect sănătoasă, în loc să se bucure de noul-venit pe lume, mama nu reușește să-i scoată fetiței certificatul de naștere. Pentru că este divorțată de mai puțin de 180 de zile, copilul va purta numele fostului soț, spre nemulțumirea tatălui biologic care dorește ca micuța să-i poarte numele. Cătălina Moraru este o mămică fericită, care a născut o fetiță sănătoasă, frumoasă și, cel mai important, foarte dorită. „Ioana Ana-Maria este perfect sănătoasă și mâncăcioasă”, ne povestește mama copilei. Este însă necăjită că nu reușește să-i facă micuței certificatul de naștere. Femeia este divorțată, iar Ioana Ana-Maria este copilul lui Marian Lascu, concubinul Cătălinei. Nu este căsătorită cu Marian Lascu pentru că și el este în proces de divorț, dar, după ce va primi și el hotărârea, nimic nu-i va împiedica să-și oficializeze relația. Imediat după ce a primit decizia prin care a fost anunțată că nimic nu o mai leagă de Sorin Nicolaevici, fostul ei soț, Cătălina a revenit la numele ei de fată. „În momentul în care mi-au făcut certificatul constatator în spital mi-au zis că ar fi greșit, că trebuia trecut numele de Nicolaevici, însă nu înțeleg de ce dacă eu am renunțat, după divorț, la numele fostului soț”, ne spune proaspăta mămică. Pe act este trecută starea civilă a mamei: „necăsătorită”. Copilul va purta numele unui străin De acte s-a ocupat Marian Lascu, proaspătul tătic. „Am venit ieri (nr. luni) la Casa Căsătoriilor Constanța să-i fac copilului certificat de naștere și am avut un șoc: mi-au spus că la rubrica tatălui nu va apărea numele meu”, declară oripilat bărbatul. A adus certificatul de naștere al lui și al mămicii și certificatul constatator din spital, dar nimic nu i-a convins pe funcționari să-i elibereze un certificat de naștere cu numele lui la rubrica tatălui. Care este motivul pentru care un tată nu-și poate recunoaște copilul? Conform articolului 53 din Codul familiei, „copilul născut după desfacerea, declararea nulității sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soț al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei și nașterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie”. Este o aberație, un text de lege nedrept față de un bărbat care nu poate să-și recunoască propriul copil. Amândoi mai au câte un copil din căsniciile anterioare, dar acest suflet nevinovat îi leagă mai mult decât orice. „Este sufletul meu, am o comoară de fetiță, sunt foarte mândru de fata mea. Vreau să-mi declar copilul și nu pot”, vorbește cu dragoste și, în același timp, mâhnit, tatăl. Nu concepe ideea ca fetița, sânge din sângele lui, să poarte numele altcuiva, așa cum i-au spus cei de la Casa Căsătoriilor că se va întâmpla. „Pentru că mama nu avea hotărârea de divorț cu șase luni înainte de a se naște copilul, nou-născutul va purta numele fostului soț, în cazul acesta, Nicolaevici”, ne explică procedura un funcționar al instituției. Este tată fără voia lui În timp ce tăticii ieșeau fericiți din sediu, parcă ostentativ, cu certificatul de naștere în mână, proaspătul tătic, Marian Lascu, căuta de zor soluții. „Nu am putut să ne căsătorim pentru că nu a ieșit hotărârea mea de divorț, iar acum nu-mi pot recunoaște copilul pe care l-am așteptat cu sufletul la gură”, se plânge tatăl. Soluția pe care i-au oferit-o funcționarii de la starea civilă a fost să înregistreze copilul cu numele fostului soț al mamei, ca apoi să rezolve problema în instanță. Situația la care s-a ajuns nemulțumește pe toată lumea. Pentru că au văzut că nu reușesc să-i facă fetiței certificat de naștere, proaspeții părinți l-au sunat pe Sorin Nicolaevici, fostul soț al mămicii, și l-au anunțat că este … tătic. A venit de urgență la sediul stării civile, crezând că, dacă va depune o declarație, problema se va rezolva. „Cazul acesta se rezolvă doar în instanță”, ne explică funcționarul. Mama fetiței, Cătălina Moraru, crede că procedura nu ajută la nimic: „atâta tam-tam doar pentru a cheltui bani în instanțe, ca să câștige statul”. Pentru părinți situația este simplă: tatăl biologic recunoaște copilul și dorește să-l înregistreze pentru ca fetița să beneficieze de toate drepturile. Fără certificat de naștere, micuța Ioana Ana-Maria nu beneficiază de nimic. „Nu putem să-i facem botez și nici să o înregistrăm la un medic de familie”, ne spune, cu groază, mămica. „Cea mai proastă meserie este aici în primărie!” Orgoliul de tată nu-l lasă să-și înregistreze copilul pe numele altcuiva, astfel că Marian Lascu își iese din fire. „Cea mai proastă meserie este aici în primărie! Asta voi striga, în fața sediului, dacă nu figurez ca tată în actele fetei mele”, strigă nervos bărbatul. În momentul în care a intentat divorțul, femeia era deja însărcinată. Pentru că și-a închipuit că ar putea exista probleme, Cătălina Moraru a solicitat judecătorului să dea hotărârea de divorț mai repede. „În luna noiembrie am ajuns în instanță, când deja sarcina mea avea puțin peste o lună, iar hotărârea am primit-o abia în luna martie. Îi spuneam judecătorului să se grăbească pentru că nasc și el tot nu ia nicio decizie”, ne povestește mama. Ambii părinți au ales să nu înregistreze copilul la Casa Căsătoriilor și să-l priveze de drepturile lui. „Fata mea ajunge la pensie, dar tot nu o să poarte numele altuia”, strigă tatăl biologic indignat. Au ales instanța și speră ca lucrurile să se rezolve cât mai repede, ca să-și poată boteza copilul.