Leasingul auto transformă CASCO în asigurare obligatorie

Deși este opțională, asigurarea CASCO este impusă de majoritatea instituțiilor financiare nebancare și băncilor care oferă contracte de leasing auto. În aceste condiții, cei mai mulți proprietari auto sunt nevoiți să le facă jocul asiguratorilor și să plătească o poliță care nu garantează întotdeauna acoperirea totală a daunelor. O regulă simplă Firmele de profil încearcă întotdeauna să NU plătească și își construiesc un sistem de apărare eficient, fundamentat pe zeci de clauze contractuale confuze. Constănțenii trebuie să le accepte, întrucât leasingul este una dintre cele mai facile căi spre scaunul de șofer. Fără doar și poate, asiguratorii sunt mai bine protejați decât asigurații. Totul pornește de la valoarea mașinii, care se stabilește pe baza facturii de achiziție sau a prețului de catalog. Apoi, fiecare firmă aplică o uzură, în funcție de data de fabricație. În final, se adaugă dotările suplimentare, dar numai cele care sunt trecute în catalogul producătorului. Urmează apoi stabilirea fransizei, adică suma pe care șoferii o vor plăti în caz de avarie. De cele mai multe ori, fransiza este fixă (100 euro spre exemplu), ceea ce înseamnă că la o avarie de 350 euro, proprietarul va plăti 100 euro iar firma de asigurări va plăti 250 euro. Fransiza poate fi însă variabilă și se calculează fie ca un procent din valoarea asigurată, fie din valoarea daunei. La acest capitol, proprietarii auto trebuie să fie atenți. Spre exemplu, dacă încheie o poliță de 20.000 euro, cu o fransiză de 2% din această valoare, atunci vor trebui să plătească 400 euro la fiecare avarie. Astfel, la o daună calculată la 600 euro, proprietarul va plăti 400 euro iar firma de asigurări va plăti 200 euro. La o daună mai mică de 400 euro, proprietarul va fi nevoit să achite integral toată suma. Dacă fransiza ar fi fost încheiat ca procent din valoarea daunei, atunci proprietarul ar fi plătit, în cazul avariei de 600 euro, doar 12 euro. Agenții de asigurări au ultimul cuvânt Alt moment important este încheierea contractului și fotografierea mașinii. Procedura este extrem de „subiectivă” și poate genera o mulțime de probleme pe viitor. Gheorghe Șorodoc este proprietarul unui Matiz, pentru care plătește 250 lei la fiecare trei luni. Când i s-a fotografiat mașina, avea o zgârietură pe portiera din dreapta. „Peste mai mult timp, aceeași portieră a fost lovită însă nu vrut să acopere dauna, pe motiv că ar fi posibil să fi lovit intenționat mașina, doar că să îmi repar zgârietura din poză”, spune constănțeanul. Altfel, dacă agentul firmei de asigurări aprobă despăgubirea, clienții au mai multe opțiuni. Pot plăti singuri valoarea reparațiilor iar apoi asiguratorul va deconta suma, pe baza contractului și devizului primit de la service, sau reparațiile pot fi făcute cu acceptare de plată. În acest caz, service-ul trimite devizul asiguratorului și eliberează mașina după ce primește acceptul acestuia. Plata CASCO poate fi făcută în mai multe feluri. „Contractul se încheie pe minim un an iar clientul poate alege să plătească fie o dată la fiecare trei luni, fie de două ori pe an, fie o singură dată”, spune un agent al Generali Asigurări Constanța. Clauze în plus În funcție de opțiune, clienții au și o perioadă de grație, de 5-10 zile. În caz că întârzie plata, asiguratorii au posibilitatea de a cere a o reevaluare a contractelor. În plus, în cazul celor care cumpără mașina în leasing, asiguratorul poate introduce clauze contractuale noi, pe care le negociază cu proprietarul mașinii, respectiv cu firma de leasing. I s-a întâmplat lui Costel Anghel, proprietarul unei Skoda Octavia II, pentru care plătește 920 lei în fiecare trimestru: „Am fost anunțat că mi s-a introdus un prag minim de fransiză de 350 euro, din cauza faptului că am avut trei accidente în ultimii doi ani și prezint un grad mare de risc”. Proprietarii de automobile trebuie să mai știe că firma de asigurări nu va plăti niciodată o sumă mai mare decât cea înscrisă pe poliță. Spre exemplu, la o sumă asigurată de 20.000 euro și după plata totală a unei daune de 1.000 euro, mașina va fi sub-asigurată cu 5%. În acest moment, clienții pot realimenta prima, plătind o mini-poliță CASCO, pentru partea reparată a mașinii, calculată în funcție de timpul rămas până la încheierea contractului. Mai nou, există și firme care oferă poliție CASCO de o zi, căutate de cei cu mașini scumpe sau clasice, pe care nu le conduc zi de zi. „Majoritatea constănțenilor încheie CASCO pe un an. Se poate și pentru șase luni sau pentru o singură lună, însă sunt rare cazurile”, spune un agent al BT Asigurări Constanța. Nu în ultimul rând, în cazul în care o mașină este avariată din vina altui șofer, proprietarii pot alege să acopere daunele prin polița obligatorie RCA, însă va dura mult mai mult decât prin CASCO.