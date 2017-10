Laurenţiu Florea se antrenează, de ieri, cu FC Farul

Laurențiu Florea se antrenează, de ieri, cu FC Farul

Fundașul stânga împrumutat de Farul la CSM Ploiești, la începutul sezonului, a încheiat conturile cu gruparea din liga a II-a și, până își va găsi o nouă echipă, se pregătește alături de „rechini”. De ieri, cu Farul se pregătește și fundașul stânga Laurențiu Florea, care fusese împrumutat de clubul constănțean pentru acest sezon la CSM Ploiești, în prima serie a Ligii a II-a. Stagiul în Valea Prahovei al lui „Florică” nu a durat însă decât o jumătate de campionat, fotbalistul, care a împlinit marți 28 de ani, revenind la Farul, după ce, în ultimul timp, a beneficiat de un tratament incorect din partea lui CSM Ploiești. „Nu mi-am primit banii pe ultimele trei luni. Mi s-a spus că suma care mi se cuvenea era prea mare pentru cât am jucat. Nu am fost inclus nici în lotul de cantonament. În aceste condiții, am încheiat conturile cu formația din Ploiești, care mi-a dat și actele”, a declarat Laurențiu, pentru „Cuget Liber”. În urma acestei situații, apărătorul s-a întors la Constanța, primind acceptul antrenorului Farului, Ion Marin, de a se pregăti cu echipa până își va găsi o altă formație. „Laurențiu este în continuare jucătorul Farului și l-am primit să se antreneze cu noi, până în momentul în care va apărea o altă soluție pentru el”, ne-a spus și „Săpăligă”. Florea a participat ieri la antre-namentul de pe terenul „Triunghi”, dar nu a rămas în cantonament și nici nu va efectua vizita medicală de azi dimineață, de la București. Alături de „Florică”, la CSM Ploiești a fost împrumutat în acest sezon și mijlocașul Liviu Mihai II. După un tur bun de campionat la Liga a II-a, fotbalistul de 21 de ani a fost convocat la reunirea Farului, s-a pregătit timp de 12 zile cu echipa, dar antrenorii au decis să-l lase în continuare la Ploiești, „LM”-ul reîncepând deja antrenamentele cu CSM. Alături de Liviu Mihai II, un alt fotbalist împrumutat care fusese chemat la pregătire, închizătorul Ionuț Larie, urma să fie lăsat la echipa de la care venise, Delta Tulcea, însă, deocamdată, fotbalistul se pregătește cu Farul și s-ar putea să rămână la echipa mare. De altfel, Larie este în lotul de 25 care, astăzi, va efectua vizita medicală în capitală. Ion Răuță, ofertat de Unirea Slobozia De la antrenamentul de marți după-amiază, de pregătirea portarilor Farului se ocupă Constantin Gârjoabă, care îl înlocuiește pe Ion Răuță. Tehnicianul a primit o ofertă de la Unirea Slobozia (locul 6 în seria secundă a Ligii a III-a), pentru postul de antrenor principal, și a hotărât să îi dea curs. „Relu a fost ofertat de formația din Slobozia, iar azi (n.n. - ieri) s-a dus să discute. Dacă cele două părți se vor înțelege, noi nu ne vom opune”, ne-a declarat Ion Marin. Constantin Gârjoabă a mai antrenat portarii echipei mari a Farului, ultima dată în iarna lui 2008, când Ion Răuță avea probleme de sănătate, iar „Bombo” a mers în cantonamentul din Antalya.