Lady Gaga va deschide un muzeu dedicat lui Michael Jackson

Ştire online publicată Joi, 09 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Lady Gaga va deschide un muzeu dedicat memoriei lui Michael Jackson, muzeu în care vor fi expuse obiecte ce i-au aparținut regelui pop cu o valoare estimată la aproximativ 1,25 milioane de lire sterline, conform unui material publicat de cotidianul britanic Daily Mail, transmite Agerpres.ro.Gaga dispune de mult timp de o colecția impresionantă de lucruri ce i-au aparținut megastarului — care a încetat din viață în iunie 2009 în urma unei supradoze de Propofol — iar din 2012 această colecție a fost substanțial îmbogățită prin achiziția a încă 55 de obiecte, printre care celebra jachetă purtată de superstar în videoclipul hitului său din 1983, "Thriller", dar și una dintre mănușile emblematice ale lui Michael, încrustată cu cristale Swarovski, pentru care a plătit 118.000 de lire sterline."Voi organiza un muzeu pentru a expune obiectele ce i-au aparținut lui Michael Jackson, iar banii pe care-i voi aduna îi voi dona unei fundații la care el a ținut foarte mult", a precizat Lady Gaga, conform publicației britanice."Am cumpărat multe dintre hainele lui Michael pentru că pentru mine hainele sunt foarte importante, în special cele pe care le port în turneu. Ele înseamnă pentru mine mai mult decât orice premii pentru că poartă în textura lor o parte din energia și amintirile nopților petrecute pe scenă. Când au început să-i vândă lucrurile lui Michael am fost foarte tristă, dar le-am cumpărat eu în mare parte pentru a nu ajunge unde nu trebuie. Eu am mare grijă de ele, le-am conservat și le păstrez la temperatura potrivită. Am cheltuit milioane pe aceste lucruri. Sunt convinsă că energia lui Michael și cea a fanilor săi a rămas impregnată în aceste haine și am vrut să păstrez această energie în amintirea lui", a mai susținut Gaga.În prezent Lady Gaga încearcă să obțină acordul familiei lui Michael Jackson pentru a deschide acest muzeu și caută o locație potrivită pentru acest proiect. Printre posibilele locații se numără Gary, Indiana, locul unde Jackson și-a început cariera muzicală, dar și metropolele New York sau Los Angeles, aproape de celebrul ranch al lui Michael Jackson, Neverland.