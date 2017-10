Lacul Siutghiol, protejat doar pe hârtie

Proiectele de realizare a orășelului lacustru și a teleskiului pe lacul Siutghiol din Mamaia nu au primit avizul de la administratorul lacului - Apele Române Dobrogea - Litoral, așa cum ne-a spus Vasilica Ciobotaru, șeful Serviciului Autorizare și Controlul Conformării din cadrul Agenției Regionale de Protecție a Mediului Galați. Totodată, documentațiile depuse la sediul instituției pentru a obține aprobarea proiectelor pe lacul Siutghiol sunt incomplete. În privința teleskiului nautic, s-a schimbat amplasamentul cu aproximativ 40 de metri. Noul teren are destinația de parcare, conform planului urbanistic de detaliu al stațiunii. Mai întâi trebuie reglementată categoria de folosință a terenului și apoi cerut un nou aviz. Documentația depusă pentru orășelul lacustru nu este completă. Inițial, Agenția Regională pentru Protecția Mediului a solicitat completarea raportului de mediu. Nu a fost vorba de un refuz de a elibera acord de mediu, așa cum ne-a mărturisit Vasilica Ciobotaru, ci doar de o cerere de a se specifica impactul pe care construcția și funcționarea orășelului lacustru îl vor avea asupra mediului. Numai că nici al doilea dosar depus în urmă cu aproximativ două săptămâni nu era complet. „La observațiile noastre nu au răspuns punctual”, ne-a mărturisit șeful serviciului autorizări. Cum vor arăta proiectele? Conform proiectului, instalația de teleschi va avea cinci piloni amplasați în apă, lungimea totală a traseului de cablu fiind de 751 metri. Pilonii vor fi fixați pe fundul lacului cu ajutorul unor plăci de metal. Suprafața de apă necesară pentru realizarea investiției este de 5,8 hectare. În zona de start se va realiza un ponton cu o suprafață de 80,00 mp. Accesul auto și pietonal în zona unde va fi amplasat teleschiul se va face din bulevardul Mamaia prin realizarea unei alei pietonale. În ceea ce privește afectarea biodiversității lacului Siutghiol, care a devenit sit Natura 2000, realizatorii studiului spun că au descoperit două specii de păsări, respectiv pescărușul mic și chira de apă în număr nesemnificativ. Orășelul lacustru va avea o suprafață totală de aproximativ 43.000 mp. În mijlocul orășelului va funcționa un centru comercial și de alimentație publică, proiectat pe două nivele. Pe insuliță vor funcționa trei discoteci, iar pe partea vestică a investiției a fost proiectat un miniport de agrement. Păsările au ales doar 18% În ciuda faptului că apa lacului se bucură de o protecție specială, Primăria Constanța nu renunță la proiectele de realizare a teleschiului și a orășelului lacustru. Au lăsat-o mai moale și autoritățile locale de mediu. La sfârșitul lunii mai, la sediul administratorului lacului – Direcția Dobrogea Litoral Apele Române a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Primăriei Constanța, ai institutului Grigore Antipa și Delta Dunării, Agenției de Protecția mediului Galați și Constanța pentru „a discuta problemele întâmpinate în acordarea avizului de gospodărire a apelor pentru investițiile de pe lacul Siughiol”, se precizează într-un comunicat de presă. Romulus Știucă, directorul Institutului „Delta Dunării” a precizat că Lacul Siutghiol este singurul lac cu apă dulce din zonă, fiind declarat arie protejată avifaunistică, mai multe specii de păsări folosindu-l ca zonă de popas în perioada iernii. „Acest lucru nu afectează în mod semnificativ activitățile de agrement care se pot desfășura în perioada sezonului estival”, se arată în comunicatul de presă. Ce înseamnă „semnificativ”? Adică nu dispar cu totul? Gheorghe Babu, directorul Direcției Apelor Dobrogea Litoral, a precizat în cadrul unei conferințe de presă că doar 18% din suprafața lacului este sit de protecție avifaunistică. Atât Primăria Constanța, cât și Administrația Canalelor Navigabile au cerut puncte de vedere de la administratorul lacului privind impactul pe care proiectele propuse îl pot avea asupra calității apei, respectiv orășelul lacustru și ecluza. „Trebuie să vedem impactul asupra calității lacului. Lacul are un nivel mai ridicat decât Marea Neagră și, prin realizarea orășelului lacustru și a unei ecluze, apa sărată ar putea pătrunde în lac”, a precizat Gheorghe Babu. Nimeni nu se poate pronunța atâta timp cât nu sunt făcute studii aprofundate de către specialiști care să determine impactul proiec-telor asupra viețuitoarelor lacului. Primăria Constanța, în calitate de titular al proiectului, nu are nici un interes să demonstreze impactul negativ pe care îl pot avea tele-schiul nautic și orășelul lacustru. Dar instituțiile de mediu? Pe care le plătim ca să protejeze mediul?