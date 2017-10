La nivelul judeţului Constanţa există excedent bugetar

În timp ce visteria țării e goală,

La nivelul județului Constanța există excedent bugetar

În ședința de guvern de vineri, membrii Executivului au analizat rezultatele economice ale anului 2008 și proiecția bugetară pe acest an, după cum a anunțat prim-ministrul României, Emil Boc. „În condițiile unei creșteri economice de 7,8%, avem un deficit bugetar de 5,2%. Guvernul a cheltuit cu 6,7 miliarde de euro mai mult decât a încasat în 2008”, a declarat premierul la finalul ședinței de guvern. „În primul rând, acest deficit a apărut în urma nerealizării în întregime a veniturilor prognozate până la sfârșitul anului. Criza a lovit țara noastră încă de la începutul trimestrului al patrulea și acest lucru s-a resimțit la nivel macroeconomic. Veniturile au scăzut în condițiile în care cheltuielile au rămas aceleași sau chiar au crescut”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Adriana Damian, directorul executiv adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța. „Creșterea economică peste așteptări ne-a salvat în 2008", a completat directorul executiv. La nivel local, conform datelor preliminare ale Trezoreriei, situația este mult mai bună decât în majoritatea județelor din România. „Bugetul local este excedentar. Noi am încasat mai mult decât am cheltuit și suntem printre primele județe la acest capitol, la luptă mare cu sectorul unu din București. Sigur, avem companii mari care cotizează la bugetul de stat, precum și portul Constanța și vama”, a declarat directorul Trezoreriei Constanța, Laurențiu Mateizer. „Singurul sector unde există un deficit este cel de pensii, însă acesta este nesemnificativ pe lângă celelalte județe”, a precizat acesta. Datele finale privind componența bugetului general consolidat vor fi prezentate la sfârșitul acestei săptămâni. Pentru 2009, proiectul de deficit bugetar este în jur de 2%. „Pornim această construcție cu un deficit bugetar de 2%. Am constatat că solicitările ordonatorilor principali de credite sunt cu mult mai mari. S-ar realiza un deficit de 9%, dacă toate aceste solicitări s-ar regăsi punctual”, a explicat premierul Emil Boc. Deficitul de 2% este unul optimist, conform directorului Trezoreriei Constanța, Laurențiu Mateizer. „În contextul crizei și devalorizării monedei naționale, o prognozare a deficitului de 2% este optimistă”, a afirmat acesta. Soluția pentru a nu avea un deficit și mai mare este folosirea în procent cât mai apropiat de 100% a fondurilor comunitare. „Principala speranță pentru 2009 este atragerea fondurilor comunitare și cheltuirea acestora cât mai eficientă, în contextul în care încasările la bugetul de stat vor continua să scadă. Agenții economici vor falimenta dacă pe piața nu vor intra lichidități”, a precizat Adriana Damian. „Este posibil ca de la nivel central să se dea bani primăriilor, bani ce vor fi folosiți pentru a stimula agenții economici locali. Ar fi o decizie bună. Practic, pentru trezorerie ar însemna încasări mai mari”, a mai declarat Laurențiu Mateizer.