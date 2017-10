„La Farul, nu trebuie să împlineşti 100 de ani ca să joci“

Ion Marin le dă credit celor care dau randament, nu ține cont de nume și vârstă

„La Farul, nu trebuie să împlinești 100 de ani ca să joci“

Deși, în returul Ligii 1, „rechinii” reconstruiesc din mers echipa, obiectivul a rămas la fel ca la începutul campionatului: clasarea în primele zece echipe. Ion Marin, antrenorul principal al Farului, a declarat că, din returul de campionat, Farul vrea să construiască o echipă competitivă, cu care să iasă din anonimat. „Acesta este motto-ul după care ne ghidăm în partea secundă a Ligii 1. Reconstruim din mers echipa, dar ne păstrăm obiectivul inițial, situarea în primele zece formații. E un obiectiv realizabil și am încredere că îl vom îndeplini. Nu ne putem obișnui cu lucrurile mărunte. Trebuie să ne propunem ridicarea ștachetei. Urmărim îmbunătățirea imaginii (individuale, a echipei și a clubului), creșterea valorii individuale a jucătorilor, cu o exprimare bună în teren, care să le aducă și oferte de la echipe mai mari. Vrem să devenim o echipă competitivă. La Farul, joacă cei care dau randament. Nu ne interesează numele și vârsta. Nu trebuie să așteptăm ca jucătorul să împlinească 100 de ani ca să intre pe teren. Va juca cine merită. În retur, folosim un alt sistem, 4-4-2, care e mult mai agresiv, mai direct pe poartă și care ne duce mai ușor în situații dificile pentru adversari”, a spus Ion Marin. Farul (locul 14 în clasament, 19 puncte, -8 la „adevăr”) debutează în retur sâmbătă, la Constanța, de la ora 17, cu Gloria Buzău, ocupanta ultimei poziții, cu 3 puncte și -21 la „adevăr”. Pentru acest meci, „rechinii” au intrat în cantonament ieri, tehnicienii oprind la stadion 20 de jucători, cu doi mai mult decât lotul oficial de 18 (Curcă, Vlas - portari; Mățel, Băcilă, Pahor, Barbu, Rastovac, Gaston, Vukomanovic - fundași; Pantelie, Fatai, Păcuraru, Larie, Matei, Rusmir, Voiculeț - mijlocași; Gosic, Alibec, D. Florea, Chico - atacanți). Suplimentarea s-a făcut întrucât Ion Marin avea, în prima parte a zilei, două semne de întrebare, la Vuko-manovic și Voiculeț. Exista posibilitatea ca sârbului să nu-i fie obținut în timp util dreptul de joc, iar Voiculeț este sub tratament, după o răceală. Nu au fost opriți în lot Pătrașcu (suspendat), Ben Teekloh, Gerlem și Nanu, toți în recuperare după accidentări, dar care se vor reface sigur pentru meciul din deplasare cu Rapid, din etapa viitoare (vineri, 6 martie, ora 20,45, în direct la Antena 1). „Referitor la Vukomanovic, contractele sunt semnate și am făcut toate intervențiile necesare obținerii cărții verzi. Gogu Stamate, directorul nostru de organizare, este la București, iar cum vine certificatul internațional de transfer, îl legitimăm pe sârb și îl facem bun de joc. Intră în calculele noastre pentru meciul cu Buzăul. Nanu încă nu are acordul medical pentru a juca. De altfel, la toate antrenamentele de până acum, a fost protejat de colegi, pentru a se evita o nouă cădere pe umărul accidentat”, a mai spus principalul farist. Ieri, cu jumătate de oră înainte de încheierea perioadei de transferări, Vukomanovic a fost legitimat. „Cartea verde a sosit la ora 14, iar la 16,30 i-am obținut dreptul de joc. Federația română a acționat cu operativitate. Sperăm să fie o achiziție de bun augur pentru noi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gogu Stamate, care a mai înregistrat, ieri, șapte transferuri, cu drept de joc la Liga I și Liga a III-a: grupul Tulcea (Pantelie, Mățel, Larie, Nanu, Lăzărescu), Mansur și portarul Dobre (achiziționat de la Călărași). *** „Meciul cu Gloria Buzău e important, dar nu trebuie să ne speriem într-atât de această echipă, încât să nu mai avem pe unde scoate cămașa. Dacă ne facem jocul, nu cred că Buzăul ne poate crea probleme mari” George Curcă, portar Farul „Sper să ieșim cu bine din partida cu buzoienii. E un meci greu, ca toate care vor urma. Nu ne gândim la un eșec, vrem să adunăm cât mai multe victorii. Mă pregătesc cât pot de bine ca să pot ajuta echipa” Cristi Pantelie, mijlocaș Farul „Mi-a fost destul de greu la început la Farul, pentru că veneam de la un sistem 3-5-2. Știu că fanii și-au pus speranțe mari în mine. Voi încerca să arăt că merit să joc. Cu Buzăul, trebuie să ne concentrăm foarte bine” Alexandru Mățel, fundaș Farul