Black Friday 2021 la eMAG. Vineri, 12 noiembrie, eMAG dă startul celor mai mari reduceri din an. Pentru a evita mesajul "stoc epuizat", atunci când mai ai doar un pas de parcurs în plasarea comenzii, ar fi bine să iei în considerare câteva sfaturi.



Cea de-a 11 ediţie Black Friday la eMAG se anunţă de-a dreptul fastuoasă. Reduceri de 330 de milioane de lei şi peste 4.5 milioane de produse se află anul acesta, de Black Friday 2021, în portofoliul eMAG.



În mai puţin de 24 de ore, cel mai mare retailer online dă startul zilei cu cele mai mari reduceri din an. Pentru această ediţie, eMAG a investit masiv într-un nou depozit, dar şi în tehnologie şi dublarea reţelei easybox.







La ce oră începe Black Friday 2021 la eMAG



La ce oră începe Black Friday 2021 la eMAG este, fără doar şi poate, cea mai vânată informaţie din această perioadă. După cum ne-a obişnuit an de an, retailerul online nu dezvăluie startul campaniei de Black Friday.



Potrivit Antena3.ro, și în acest an, Black Friday la eMAG va porni dimineață, astfel că cei care sunt matinali nu vor avea o problemă în a prinde stocurile întregi și îți pot cumpăra produsele dorite înainte ca acestea să se epuizeze. Mai mult ca sigur, ora de începere a cumpărăturilor a eMAG va fi în jurul orei 7 dimineața, pe 12 noiembrie.



Pentru a fi pregătiți, poți să îți instalezi aplicația retailerului, să activezi notificările și să fii la curent cu startul promoțiilor.







Când a început Black friday la eMAG în anii trecuți



2013 – ora de începere 6:56



2014 – ora de începere 6:52



2015 – ora de începere 8:34







2016 – ora de începere 6:49



2017 – ora de începere 6:50



2018 – ora de începere 6:56



2019 – ora de începere 7:24



2020 – ora de începere 7:37

