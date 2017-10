Kultur Shock - şucarii din Seattle

Cronica muzicală

Kultur Shock - șucarii din Seattle

Aflăm de pe BestMusic.ro că, în 5 martie (așadar, cu vreo trei zile înainte de dezmățul grețos cu stripperi și muieri leșinate prin locante), într-un club din Bucale se produc Kultur Shock. În ajun, vor cânta la Timișoara, dar Banatul e deja prea departe. Știți cine sunt ăștia? Eu habar n-aveam de ei până în urmă cu o oră - fi-mi-ar rușine cinci minute de-acum încolo, pe ceas -, dar, thank Brin & Page for creating Google!, am aflat ce va să zică bandul cu pricina. Până să ajungeți voi la calculator să vedeți cine este Kultur Shock, ce vrea ei și, mai ales, dacă părinții lor știe, închideți ochii și imaginați-vă că sunteți la un show Goran Bregovic. Deodată, în mijlocul lui „Mesecina”, pe scenă irump Zdubii de la Chișinău și o dau pe „Nunta Extremală”. După Zdob și Zdub, pac și Luna Amară cu niscai trompete a la Mihnea! Cam așa arată și sună Kultur Shock. Trupa s-a adunat în Seattle (leagănul grunge-ului și alternative-ului), fapt ce a dus la prezența obligatorie a unor elemente specifice stilului impus de Nirvana și Pearl Jam. Din fericire, zăngăneala grunge nu este definitorie, altfel nu am mai fi vorbit decât de „another alternative band”. Nu, Kultur Shock este o masă amorfă de bosniaci, americani, bulgari și japonezi, care au reușit să îmbine în mod fericit sonoritățile balcanice și țigăneala lăutărească cu punk-ul și rock-ul dirty. Evident, în haosul de astăzi, nu mai reușești să categorisești nimic ca lumea, totul fiind un talmeș-balmeș generalizat. De altfel, Kultur Shock spun despre ei înșiși: „Call our music whatever the fuck you want - we’ll still play every song of every performance as if it were our last”. Mai pe românește, tradus și adaptat: „Spuneți-ne cum p…. noastre vreți voi, dar noi cântăm fiecare melodie ca și cum ar fi ultima”. Și cam au dreptate: n-am avut șansa să-i văd live și în direct pe bosniaco-japonezo-bulgaro-americanii ăștia, dar din bucățile de pe YouTube vizionate în timp ce scriu (ce tare mi-s!) reiese clar că băieții cântă de parcă ar aștepta un bombardament american. Mulți spun că Shock au ciordit grămadă de la mai celebrii Gogol Bordello, un alt proiect balcano-american. Nu sunt de acord, chiar dacă influențe de prin părțile noastre estice se regăsesc în muzica ambelor trupe. Dacă vreți, diferența dintre KS și GB este ca cea dintre Kusturica și Bregovic. Nu mă puneți să explic, pentru că nu pot, dar așa simt. În orice caz, aș prefera să ascult Kultur Shock la o petrecere. Nu manele. Și, ca să vedeți cât de... universală este muzica KS, fiți atenți fază: o colegă aromâncă, trecând pe lângă mine în timp ce ascult piesa „Sarajevo“, exclamă „parc’ar fi o nuntă machidonească!”. Să mai zici ceva...