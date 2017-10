KREMLIN: Ameninţarea SUA de a căuta "miliardele" lui Putin este absurdă

KREMLIN: Amenințarea SUA de a căuta "miliardele" lui Putin este absurdă

Duminică, 20 Aprilie 2014.

Un purtător de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a catalogat duminică drept "absurdă" amenințarea, evocată de către ziarul britanic The Times, cu sancțiuni americane vizând averea personală, de ordinul "miliardelor", pe care ar deține-o, potrivit acestuia, Vladimir Putin în Elveția.Potrivit AFP, The Times, care a publicat acest articol vineri, citând o sursă guvernamentală americană sub protecția anonimatului, scrie că Statele Unite ar lua în calcul, în cazul în care Rusia va trimite trupe în Ucraina, să caute să-l sancționeze pe Putin în mod personal, căutând și blocând în bănci elveține suma de "40 de miliarde de dolari" pe care acesta ar fi strâns-o în contul intereselor pe care le deține în cadrul Gazprom și altor grupuri în domeniul hidrocarburilor."Este evident o farsă din genul celor absurde", a declarat purtătorul de cuvânt al lui Putin, contactat duminică de postul de radio Ecoul Moscovei."Președintele nostru nu are, deci, de ce să se teamă în această privință?", a întrebat jurnalistul.