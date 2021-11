Klaus Iohannis şi soţia sa, reclamaţi la poliţie că nu au purtat masca de protecţie: „Indiferent de statut, legea trebuie respectată"

Potrivit bărbatului, în data de 10 octombrie, Klaus şi Carmen Iohannis au participat la Sibiu la redeschiderea Catedralei Evanghelice la finalul unui lung proces de reabilitare, iar după ce au ieșit din biserică, pe stradă niciunul nu purta masca de protecţie.



În acea perioadă rata de infectare în Sibiu ajunsese la 8,5 la mie, iar conform legii purtarea măştii de protecţie era obligatorie.





Potrivit Anyena3.ro, sibianul a trimis Ministerului Afacerilor Interne o plângere care îl vizează pe preşedintele Klaus Iohannis şi pe soţia acestuia, Carmen.







„Legea să se aplice nediscriminatoriu"



”Conform Constituției României, toţi cetățenii trebuie să fie egali în faţa legii. Știam de cazul doamnei Turcan (sancționata pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu – n.r), am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancțiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat.



Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcționat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu”, a declarat, marţi, bărbatul, potrivit news.ro, subliniind că cerut Poliţiei Sibiu să aplice legea nediscriminatoriu pentru ca şi populaţia să vadă că nu contează ce funcţie ai, legea trebuie şi sper să fie aceeași pentru toţi”

