Kim Kardashian cere despăgubiri, după ce a fost jefuită în Paris

Ştire online publicată Duminică, 09 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Kim Kardashian a cerut unei companii de asigurări din SUA despăgubiri de 5,6 milioane de dolari, după ce a fost jefuită în Paris, relatează News.ro. Suma cerută de vedetă este mult mai mică decât cea care se vehicula în presa americană, respectiv 15 milioane de dolari, reprezentând contravaloarea mai multor bijuterii pe care autorii jafului le-au sustras din camera de hotel a starletei americane.Potrivit TMZ, 13 bijuterii au fost furate, iar printre acestea se află și cel de-al doilea inel de logodnă oferit vedetei de soțul ei, rapperul Kanye West. Acel inel, decorat cu un diamand de 20 de carate, pe care este gravat cuvântul „Adidas”, a fost estimat la 4 milioane de dolari.Un specialist în asigurările de bijuterii a dezvăluit pentru TMZ că cererea de despăgubire prezentată de vedeta de reality-show, în vârstă de 35 de ani, va fi „dificil atât de investigat, cât și de rezolvat”, datorită valorii ridicate a obiectelor furate, iar înlocuirea lor cu obiecte asemănătoare „din punct de vedere al aspectului și al calității” va fi extrem de dificilă.În urma atacului din Paris, filmările de la reality show-ul „Keeping Up With The Kardashians” au fost oprite pe termen nedeterminat, Kim Kardashian a încetat să mai publice mesaje și fotografii pe rețelele de socializare și s-a întors în California în această săptămână.De asemenea, toți membrii familiei Kardashian și-au anulat aparițiile publice programate în această perioadă.Internetul abundă de câteva zile în teorii ale conspirației, cu diverse grade de plauzibilitate, referitoare la incidentul în care a fost implicată Kim Kardashian.Portarul hotelului parizian în care era cazată starleta americană a spus că a fost „păcălit” de autorii jafului armat pentru a deschide ușa de la intrarea clădirii, însă, apoi, s-a lăudat puțin pe rețelele de socializare, spunând că datorită „calmului” său atât el, cât și Kim, sunt încă în viață. După ce a descoperit o serie de „neconcordanțe” în declarația lui, Poliția franceză îl consideră suspect pe acel bărbat, pe care îl bănuiește că a fost implicat în organizarea jafului.