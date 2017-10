Kim Jong-un, asasinat? Zvonurile despre moartea liderului nord-coreean, apărute pe site-urile de socializare

2

coreea

Eu as avea 3 variante; 1 ori americani au mintit ca nu se afla dovezi ca liderul din coreea de nord a fost assasinat si lucru asta il tine secret automat ca sa nu stie lumea.2 ori unu de pe net a lansat un anunt falas cu privire la moartea lui.3 ORI CHIAR UN OFICIAL PUS CHIAR DE LIDERUL DIN COREEA DE NORD A LANSAT ACEAST ANUNT CA EL SA SE ADAPOSTEASCA UNDEVA SI SA STABILEASC IN LINISTE MANEVRELE DE RAZBOI,Eu am spus dor niste ipoteze atat nu am zis nimic rau sper.