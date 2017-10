De Paște,

Kilogramul de miel dobrogean va costa 25 de lei

Paște, la Constanța, se vor tăia aproximativ 200.000 de miei, a anunțat ieri Dimu Polifronie, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Constanța. Potrivit acestuia, comparativ cu anul trecut, prețurile vor înregistra creșteri semnificative, motivul principal fiind scumpirea furajelor în decursul anului trecut ca urmare a secetei din județul Constanța. „Anul trecut, porumbul, spre exemplu, îl cumpăram la un preț cuprins între 0,3 lei și 0,4 lei pe kilogram, în timp ce acum a urcat până la 1,2 lei pe kilogram. La fel se întâmplă și în cazul lucernei, unde prețurile pe kilogram au crescut de la 6 lei până la 15-20 de lei. Ca urmare a acestor majorări, kilogramul de carne de miel în acest an va costa între 20 și 25 de lei, față de 2007, când a fost între 15 și 20 de lei. Totuși, din punctul nostru de vedere, numărul mieilor care vor fi scoși la vânzare va fi mai mult decât suficient, mai ales dacă ținem cont și de puterea de cumpărare a populației”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dimu Polifronie. Mai mult decât atât, președintele a mai precizat că o cantitate importantă de miei, între 50.000 și 100.000 de capete, va fi redirecționată către export, în țări precum Grecia, Franța sau Italia. Asta după ce, în apropierea Paștelui catolic, alte circa 30.000 de capete de miei au luat drumul Europei. Sprijin de la minister Un alt aspect la care a făcut referire președintele asociației este acela al sprijinului pe care îl va acorda în acest an Ministerul Agriculturii crescătorilor de ovine. În urma discuțiilor purtate la minister, s-a obținut o majorare a sprijinului financiar, de la 350 de lei pe cap de oaie, până la 450 de lei pe cap de oaie. „Un alt avantaj important pentru noi, obținut în urma discuțiilor, este faptul că, spre deosebire de anul trecut, fermierii primeau subvenții numai pentru oile care fătaseră până la data de 31 decembrie 2006. În acest an, subvenția se va acorda pentru oile care au fătat o dată până la data de 31 martie 2008", a adăugat Dimu Polifronie. De asemenea, un alt ajutor oferit crescătorilor de animale, inclusiv ovine, este acordarea posibilității de a-și lua pășuni în concesiune. Din informațiile oferite de către președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Constanța, termenul până la care trebuie depuse cererile în acest sens este data de 15 mai, actul normativ care să legifereze acest lucru urmând a fi publicat zilele următoare în Monitorul Oficial.