KGB anchetează ilegal un elev român în Transnistria

Ştire online publicată Marţi, 03 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

KGB-ul l-a condamnat la trei ani de închisoare pe un adolescent român sub acuzația de terorism, potrivit publicației Moldova.org. Alexandru Bejan, elev în clasa a-XI-a la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol, a fost răpit în februarie din școală de doi ofițeri KGB și forțat timp de șase ore să semneze un autodenunț după ce a fost acuzat că a trimis bilete de amenințare unor grădinițe din localitate.Dacă până acum autoritățile române nu au avut o reacție oficială, un elev din Brăila s-a mobilizat pentru a-și ajuta fratele de peste Prut. Alin Cristea, președintele Consiliului Județean al Elevilor din Brăila, este singurul român care a luat până acum atitudine atunci când a aflat despre povestea lui Alexandru Bejan, elevul din Tiraspol, cercetat de KGB sub pretextul că ar fi adus amenințări teroriste. „Am aflat despre cazul lui Alexandru Bejan, elev la singurul liceu românesc din Tiraspol, care a fost șantajat și obligat să semneze un autodenunț, vină pe care ulterior a negat-o și el și conducerea școlii și anume terorism”,a explicat Alin.Alin a sesizat până acum atât autoritățile din Republica Moldova, dar și pe cele din România. Elevul brăilean a formulat și o petiție online și în 72 de ore a adunat peste 160 de semnături. „Dorim să strângem cât mai multe semnături, vom trimite petiția și semnăturile Ambasadei României de la Chișinău și Consulatului Republicii Moldova de la Iași”, a subliniat elevul.Alături de Alin sunt și alți colegi din Brăila care, chiar dacă nu știu cum este să trăiești sub un regim opresiv, s-au solidarizat pentru o cauză nobilă.Declarația făcută de Alexandru Bejan este cutremurătoare„În 2009, atunci când venisem din satul meu Tocmagiu în orașul Tiraspol la studii am avut un singur incident. O cunoștință de-a mea s-a luat la bătaie cu un locuitor, iar eu am fost reținut și am depus mărturii, ulterior condamnat pentru «huliganism». Atât. Nu înțeleg de ce am figurat pe lista lor de suspecți și nici rezultatele expertizei lor n-o înțeleg pentru că n-am scris nicio scrisoare de amenințare niciodată”, a menționat elevul anchetat de KGB, potrivit Moldova.org.La începutul lui iunie 2012, Alexandru Bejan a fost acuzat de „denunțare mincinoasă a actelor de terorism”. Dacă autoritățile române nu se vor împlica, elevul riscă să își petreacă următorii trei ani de adolescență în temnițele din regiunea transnistreană.