Justin Bieber, în fruntea nominalizărilor de Premiile MTV Europe Music 2021

Justin Bieber a obţinut cele mai multe nominalizări la premiile Europe Music (EMA) de anul acesta acordate de postul de muzică MTV, în total opt, urmat de Doja Cat şi Lil Nas X, cu câte 6, şi de Ed Sheeran, Olivia Rodrigo şi The Kid Laroi, cu câte 5 nominalizări, relatează miercuri EFE.







Gala MTV EMA revine anul acesta live şi va fi transmisă de la complexul Papp Laszlo Sportarena din Budapesta (Ungaria), pe 14 noiembrie. În seara de duminică vor fi dezvăluiţi câştigătorii, precum şi "cel mai bun artist spaniol" pentru care sunt nominalizaţi Aitana, Ana Mena, C. Tangana, Colectivo Da Silva şi Pablo Alborán.



Potrivit AgerpresLa categoria "cel mai bun artist latino" aspiră, pe lângă cântăreaţa spaniolă Rosalía, artiştii columbieni J Balvin, Shakira şi Maluma, alături de portoricanii Bad Bunny şi Rauw Alejandro, dintre care ultimul şi la categoria cel mai bun artist revelaţie.



Cantautorul piesei "Todo de ti" îi va avea ca rivali în această categorie pe Giveon, Griff, Olivia Rodrigo, Saweetie şi The Kid Laroi.



După cum a dezvăluit MTV, una dintre categoriile cele mai râvnite va fi cea dedicată "celui mai bun artist" şi care va fi disputată între Doja Cat, Ed Sheeran, Justin Bieber, Lady Gaga, Lil Nas X yşi The Weekend.











La categoria cel mai bun cântec rivalizează "Kiss Me More" de Doja Cat şi SZA; "Bad Habits" de Ed Sheeran; "Peaches" de Justin Bieber, alături de Daniel Caesar şi Giveon; "MONTERO (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X; "Drivers License" de O. Rodrigo; sau "Stay", de The Kid Laroi (feat. Bieber).



Această piesă a fost nominalizată şi la categoria cea mai bună colaborare, la care mai aspiră Black Eyed Peas şi pentru "GIRL LIKE ME"; Bruno Mars şi Anders.Paak (Silk Sonic) cu "Leave the Door Open"; Doja Cat şi SZA pentru "Kiss Me More"; Lil Nas X şi Jack Harlow pentru "INDUSTRY BABY", sau The Weeknd şi Ariana Grande pentru remix-ul "Save Your Tears".



BTS, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Little Mix, Silk Sonic şi italienii Maneskin, câştigătorii ai ultimului concurs Eurovision, ar putea câştiga premiul pentru cea mai bună trupă, în timp ce premiul pentru cel mai bun videoclip este disputat de clipurile pieselor "Kiss Me More", "Bad Habits", "Peaches", "MONTERO (Call Me By Your Name)", "Willow" de Taylor Swift sau "Wild Side" de Normani şi Cardi B.



Premiu pentru cel mai bun artist pop va fi disputat între sud-coreenii BTS, Doja Cat, Dua Lipa, Ed Sheeran, Justin Bieber şi Olivia Rodrigo.



În schimb la premiul pentru cel mai bun pop electronic aspiră Calvin Harris, David Guetta, Joel Corry, Marshmello, Skrillex sau Swedish House Mafia, în timp ce la premiul pentru cel mai bun hip hop rivalizează Cardi B, DJ Khaled, Drake, Kanye West, Megan Thee Stallion şi Nicki Minaj.