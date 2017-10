Dascăli constănțeni inventează practici pentru salvarea învățământului românesc

Jurnalul profesorului, catalogul care motivează elevul să participe la ore

Recent, la Grupul Școlar de Electrotehnică și Telecomunicații a avut loc o masă rotundă surpriză, la care a luat parte și prefectul Constanței, Dănuț Culețu, cunoscut deja în rândul cadrelor didactice constănțene ca fiind direct interesat de readucerea sistemului de învățământ românesc pe linia de plutire. 13 premise perfect valabile Din 15 septembrie 2007, corpul profesoral de la „Telecom” experimentează, tacit, o serie de „acte normative” inventate loco, toate având același obiectiv „Transformarea elevului din obiect al învățării în subiect al învățării”. Și s-au avut în vedere câteva premise incontestabile: elevii și-au pierdut interesul pentru studiu și învățare, în general # numărul mare de ore /săptămână din planul de învățământ (33/34h) obosește și descurajează elevul # lipsa manualelor de specialitate # elevi care întârzie # elevi care chiulesc # elevi care pleacă de la ore # profesorii care nu reușesc să stăpânească clasa (elevii care fac altceva și deranjează ora) # numărul mare de elevi în clasă # programele școlare aflate într-o dinamică nejustificată, mai ales la disciplinele tehnice de specialitate # elevi care după ce au dobândit două note nu mai sunt interesați să învețe # părinți care se plâng că au scăpat copiii din mână # stresarea elevilor la clasă prin sistemul clasic de predare și evaluare (dictare, pagini numeroase scrise, memorare inutilă de noțiuni) # imposibilitatea îndeplinirii itemilor din fișa de observare a predării-învățării întocmită de A.R.A.C.I.P. Cu ocazia întâlnirii de marți, 24 iunie, am descoperit că prof. Gheorghe Gavrilă, directorul instituției-gazdă, are în spate o echipă dedicată actului de învățământ. La fel de pătimaș ca și „generalul”, prof. Mihai Ungureanu, director adjunct, a făcut cunoscut asistenței Jurnalul profesorului, un pseudo-catalog care și-a dovedit maxima utilitate de-a lungul anului școlar recent încheiat. Concret, este vorba despre un document în care se înregistrează evoluția elevului de la prima testare, de după vacanța mare, și până în ultima zi de școală. Noutatea jurnalului o constituie o rubrică în care sunt notate următoarele: cu 0 puncte - dacă nu și-a făcut tema și participă la oră precum un spectator, cu 1 punct - elevul are toate instrumentele necesare, este atent și nu deranjează, iar cu 2 puncte - participarea activă la ora respectivă. Cel mai motivant pentru elevi este faptul că la cinci ore se adună aceste puncte, așa încât majoritatea sunt interesați să obțină, prin metoda amintită, un… facil 10. De asemenea, s-a constatat că nici nu mai absentează în masă. „Necesar și pentru profesori, și pentru directori!” Prezent la întâlnire, prof. Marian Sârbu, inspector școlar general, a fost impresionat de zbaterile staff-ului de la „Telecom”. „De data aceasta, voi face toate demersurile pentru ca acest util Jurnal al profesorului să fie cunoscut la nivel național ca un exemplu de bune practici. Consider că odată testat, el merită toată atenția noastră. Și poate vom reuși să inventăm unul și pentru profesori, și pentru directori, așa încât să avem adevărata măsură a valorii oamenilor de la catedră și să nu mai asistăm la cele mai diverse afirmații gratuite, pe care nu avem cum să le dovedim!”. „Pentru că așa nu se mai poate!” De cealaltă parte, Elena Titi, reprezentanta părinților din municipiul Mangalia, a demarat organizarea, în prima săptămână a lunii septembrie, la Mangalia, a unei întâlniri naționale cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – învățământ preuniversitar. „Am luat deja legătura cu Mihaela Gună, președintele acestei federații, iar cu această ocazie vrem să dezbatem mai multe aspecte legate de zăpăceala din sistemul de învățământ românesc la care nu mai putem asista. Pentru că de fapt copiii noștri s-au transformat în cobaii unor personaje care în loc să clădească mai mult demolează!”.