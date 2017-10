Jurnalistă britanică, arestată pentru că a mituit poliţişti

Jurnalistă britanică, arestată pentru că a mituit polițiști

Sâmbătă, 17 Decembrie 2011.

Poliția britanică, ce anchetează scandalul interceptărilor telefonice orchestrate de publicația „News of the World”, a anunțat arestarea unei jurnaliste suspectate că a dat mită unor polițiști în schimbul informațiilor. Potrivit presei britanice, este vorba despre Lucy Panton, care era șefa serviciului de informații generale al NoW și este căsătorită cu un detectiv de poliție. Jurnalista de 37 de ani a fost arestată joi, interogată, apoi eliberată sub cauțiune câteva ore mai târziu, potrivit poliției, care o suspectează că a „plătit ofițeri de poliție pentru a obține informații”. Ea este cea de-a șaptea persoană arestată în cadrul anchetei „Operation Elveden” privind acordarea de mită unor polițiști, efectuată în paralel cu o altă anchetă privind interceptările telefonice propriu-zise, „Operation Weeting”. Până în prezent, poliția a efectuat 18 arestări în cadrul celei de-a doua anchete. Tabloidul „News of the World”, care era cea mai vândută publicație britanică, proprietatea magnatului americano-australian Rupert Murdoch, a fost închis în iulie, din cauza scandalului interceptărilor, care a implicat de asemenea clasa politică și poliția. Conform poliției, tabloidul duminical a interceptat 800 de persoane în anii 2000. Printre acestea, figurau personalități precum artiști și membri ai familiei regale, dar și simpli cetățeni intrați în atenția publică.