Jumătate din veniturile Bisericii elene, cedată statului

Ştire online publicată Joi, 01 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Finanțelor din Grecia și Arhidieceza Atenei vor înființa o companie mixtă care să administreze averea Bisericii, urmând ca profiturile să fie împărțite în mod egal între cele două părți, potrivit cotidianului elen To Vima.Guvernul a întocmit deja legislația necesară înființării companiei. Scopul acesteia este de a genera profit din administrarea activelor și proprietăților deținute de Biserică.Capitalul companiei va fi în primă fază de 300.000 de euro. Statul și Arhidieceza Atenei vor contribui fiecare cu jumătate din sumă.Grecia trece printr-o recesiune severă, iar analiștii estimează că economia se va contracta în 2013 pentru al șaselea an consecutiv.Statul a încercat în ultimii ani să-și suplimenteze veniturile prin măsuri precum combaterea evaziunii fiscale și privatizări, însă succesul acestora a fost limitat.Guvernul a fost nevoit să adopte măsuri dure de austeritate și reforme în schimbul a două pachete de împrumuturi totalizând peste 200 de miliarde de euro de la statele zonei euro și FMI, după ce nu a mai putut rostogoli datoriile pe piața financiară.