Judecătorul Coadă acuză „politicienii care cochetează cu grupuri infracţionale“

Judecătorul Coadă acuză „politicienii care cochetează cu grupuri infracționale“

Ieri, la Palatul de Justiție a avut loc o conferință de presă în care judecătorul Ciprian Coadă, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Constanța, a făcut cunoscute rezultatele bilanțului pe 2008, a punctat problemele care există la nivelul instanțelor de judecată constănțene, punctele vulnerabile și cauzele care le produc, disfuncțiile existente, atacurile directe la întregul sistem de justiție pornind de la „conduite izolate“, precum și stigmatizarea unui judecător (vezi mesajele postate zilele trecute în mai multe zone din Constanța la adresa unui magistrat de la Judecătoria Constanța). În anul 2008, Tribunalul Constanța a soluționat aproape 17.000 de cauze din totalul de aproximativ 25.000, rămânând un stoc de circa 8.000 de dosare. La secția civilă s-a înregistrat o creștere semnificativă a volumului de activitate, numărul de cauze înregistrate fiind mai mare decât în anul precedent, respectiv 5.900 față de 4.900 în 2007. S-au înmulțit cauzele în materie de asigurări sociale, ne-a declarat judecătorul Ciprian Coadă, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Constanța. De asemenea, se înregistrează o creștere a volumului de activitate în materie comercială și contencios-administrativ, precum și în materia insolvenței (falimentului). 855 de dosare pentru fiecare judecător Cea mai îngrijorătoare creștere a numărului de cauze se înregistrează însă la Judecătoria Constanța. „Este singura instanță din țară la care se înregistrează câte 30.000 de dosare pe an! Mai precis, anul trecut au fost aproximativ 32.000 de dosare nou-intrate, la care se adaugă alte 15.000 rămase în stoc din anul precedent. Nu este egalată nicăieri în România!” - a spus judecătorul Coadă. Din cauza numărului foarte mare de dosare, fiecare magistrat de la Judecătorie are alocate 855 de dosare, dublul mediei anuale pe țară. Și la Tribunalul Constanța există o medie de 737 dosare pe fiecare judecător în parte. În prezent, în atenția Consiliului Superior al Magistraturii se află mărirea schemelor de personal, dar nu se știe când astfel de disfuncționalități vor fi și rezolvate. Din cauza încărcăturii mari de dosare, judecătorii nu mai alocă suficient timp și atenție cauzelor pe care le judecă, nu mai vorbim de timpul de pregătire profesională. Instanța - prima și ultima soluție Dacă în alte țări există forme alternative de rezolvare a situațiilor conflictuale, la noi nu există - în numele unui acces neîngrădit la justiție - nicio astfel de alternativă. Părțile implicate într-un conflict se adresează, chiar și pentru o problemă minoră, instanței de judecată. Chiar dacă, teoretic, există instituția medierii, cetățenii nu aleg această cale, iar judecătorul nu are posibilitatea de a-i obliga. „Instanța nu poate decât să pună în vedere părților să recurgă la mediere” - a declarat judecătorul Coadă, depinde doar de ei dacă fac acest pas sau nu. Numai că aceste servicii sunt contra-cost, iar oamenii renunță la idee imediat ce aud de acest lucru. S-a făcut o propunere ca o parte din onorariul mediatorilor să fie plătit de către stat, dar nu s-a rezolvat încă nimic. Distribuire aleatorie… cu probleme Judecătorul Ciprian Coadă a mai spus că există anumite probleme la sistemul de distribuire aleatorie a cauzelor, înregistrându-se anumite dezechilibre, dar odată ce va fi folosit programul ECRIS 4 se speră ca inechitățile în planul încărcăturilor de dosare să fie rezolvate. De asemenea, el a mai spus că există cauze obiective, dar și subiective ale întârzierii judecării dosarelor, cât și ale altor probleme din sistem. Ideea este că nimeni nu a luat în considerare și nici nu a stabilit un „termen optim și previzibil” de soluționare a cauzelor, „nu există o strategie pentru raționalizarea efortului instanțelor de judecată”. Un singur expert topograf pe Constanța O problemă extremă la nivelul instanțelor civile constănțene o reprezintă neefectuarea expertizelor topografice într-un timp rezonabil, pe motiv că nu există decât un singur expert de acest gen în Constanța. El are sute de expertize în lucru, iar instanțele solicită ajutor în acest sens în județele vecine. Există o lentoare și în soluționarea pretențiilor în cauzele maritime, pentru că nu toți experții au anumite specializări, fiind necesare mai multe declinări de la un specialist la altul. În alte cauze, privind procedurile cu străinătatea, la fel, se prelungește durata procesului. Judecătorul Ciprian Coadă spune că există și cauze imputabile magistraților în ceea ce privește tergiversarea dosarelor, motiv pentru care, în 2007, în urma controlului efectuat la Judecătoria Constanța, unde existau 700 de dosare mai vechi de un an în materie civilă, s-a ajuns la o îmbunătățire a situației. „Politicieni care cochetează cu grupuri infracționale” Excepția de neconstituționalitate pe care avocații o invocă în foarte multe dosare este un mecanism de a amâna la infinit soluționarea proceselor. „Avem politicieni care cochetează cu grupuri infracționale” - spune Coadă, „de aceea nu există vreun interes să se rezolve această disfuncție a sistemului. Se dovedește a avea de-a face cu o lipsă de implicare a factorului politic. România este un exemplu singular în acest sens”. Pe rolul instanțelor de judecată constănțene există numeroase astfel de situații. S-a urmărit degrevarea Înaltei Curți de Casație pe spinarea instanțelor inferioare În ceea ce privește lipsa de uniformitate în justiție, magistratul a acuzat absența unui mecanism care să stabilească acest lucru. Mai mult, modificările Codului de procedură civilă au creat o serie de dezechilibre. „Trebuie să recunoaștem că s-a urmărit degrevarea Înaltei Curți de Casație și Justiție” - spune Coadă, dar s-a obținut o aglomerare excesivă a instanțelor inferioare. De aceea, în prezent, există un proiect de modificare a Codului de procedură civilă, precum și a celui de procedură penală. Se speră ca anumite anomalii să fie rectificate. Începutul unei dezordini sociale?! Făcând referire la faptul că, în ultima vreme, pe toate canalele media, se vorbește acuzator la adresa Justiției, magistratul Coadă a declarat: „Ne îngrijorează atacurile fără precedent la actul de justiție. Nimeni nu a negat că ar fi abateri în justiție, dar nu este cazul să le transformăm într-un atac, într-o vendetă. Politicienii încearcă astfel să direcționeze atenția opiniei publice către justiție”, pentru ca oamenilor să le fie distrasă atenția de la problemele esențiale ale societății românești. „Nu putem eticheta judecătorii după conduite izolate” - a mai precizat Coadă. „Am ajuns să trăim într-o realitate virtuală. Experimente de manipulare s-au făcut și se mai fac. Ceea ce se întâmplă în aceste zile poate fi începutul unei dezordini sociale” - a accentuat magistratul Coadă. Mai mult decât atât, faptul că, în Constanța, au apărut mai multe mesaje la adresa unui judecător (Cristina Radu - de la Judecătoria Constanța), este o altă metodă de a arunca, în mod incorect - spune magistratul, cu noroi în actul de justiție constănțean. „Faptul că numele acestei colege a fost terfelit, că magistratul a fost stigmatizat, nu este corect” - a spus Coadă. Cu privire la acest caz, joi, la Ministerul Justiției, va avea loc o întâlnire. Un judecător debutant are un salariu de 2.500 de lei Pentru că toată lumea vorbește despre salariile foarte mari pe care le-ar avea judecătorii, Ciprian Coadă a ținut să menționeze că un judecător debutant are un salariu brut de 2.500 de lei, cu tot cu sporuri, salariile medii la Judecătorii fiind de 3.300 de lei, iar la Tribunal de 4.500 de lei, „ceea ce nu înseamnă enorm de mult, ținând cont de volumul de muncă și, mai ales, pe fondul deprecierii leului”. Chiar ieri, magistrații constănțeni au constatat că, fără să fie anunțați în prealabil, salariile le-au fost micșorate cu câteva sute de lei. Nimeni nu știa de ce…