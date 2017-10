Jose Manuel Barosso, în faţa unui nou mandat în fruntea Executivului european

Jose Manuel Barosso, în fața unui nou mandat în fruntea Executivului european

Ştire online publicată Miercuri, 16 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, urmează să fie reconfirmat astăzi pentru un nou mandat de cinci ani în fruntea Executivului european, posibil cu sprijinul majorității absolute, ceea ce, speră el, le va închide gura criticilor săi, comentează AFP. Fostul premier portughez a încheiat ieri o campanie electorală plictisitoare pentru obținerea celui de-al doilea mandat, printr-un discurs rostit în fața celor 736 de eurodeputați ai Parlamentului European, care se vor reuni într-o sesiune plenară la Strasbourg. Aproximativ 400 de eurodeputați par dispuși să îl susțină pe Barroso, ceea ce i-ar asigura un sprijin mai mare decât al majorității absolute de 369 de voturi, pentru reconfirmarea la conducerea CE. Cu toate acestea, votul secret rămâne riscant. În plus, reconfirmarea lui Barroso are loc fără entuziasm (fostul premier portughez este singurul candidat pentru conducerea Comisiei - n.r.), bilanțul său este contestat, iar politicianul în vârstă de 53 de ani a fost nevoit să suporte în ultimele luni atacuri virulente venite de la toate grupurile politice din Parlamentul European, instituție care a dorit astfel să se asigure că deciziile sale vor conta în următorii cinci ani. De altfel, eurodeputații au refuzat să îl învestească la sesiunea inaugurală din iulie a Parlamentului European, cerându-i să prezinte un program politic complet. Ascultând îndemnurile, Barroso a prezentat un proiect de 50 de pagini, în încercarea de a mulțumi atât stânga, cât și dreapta din Legislativul european. Veteran al politicii, el și-a păstrat punctele forte ale acestui program pentru un maraton personal în fața celor șapte grupuri politice din Parlamentul European. Pentru a fi pe placul liberalilor, el a promis că va înființa un post de Comisar european pentru Drepturile fundamen-tale. În fața socialiștilor, el a promis apoi că va îmbunătăți două texte controversate privind timpul de lucru și libera circulație a muncitorilor. În contextul în care grupul conservator nu este majoritar în noul Parlament de la Strasbourg, unde are 265 de eurodeputați, formațiunea are nevoie de sprijin pentru a-și alege favoritul în fruntea CE. Liberalii, cu 84 de europarlamentari, și socialiștii, cu 184 de reprezentanți, urmau să se întâlnească aseară cu ușile închise pentru a lua o decizie în legătură cu votul de astăzi.