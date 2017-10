John Kerry cere Congresului autorizația de război împotriva grupării Stat Islamic

Secretarul de stat american John Kerry a cerut marți Congresului autorizația de război contra grupării Statul Islamic /SI/ în Irak și Siria, o autorizație juridică formală după ce războiul deja a început.Șeful diplomației americane a pledat, după-amiază, în fața influentei Comisii pentru Afaceri Externe a Senatului pentru o "autorizație de folosire a forței militare" /Authorization for Use of Military Force, AUMF/, notează AFP, citat de Agerpres.ro.Această "autorizație, sau AUMF, ar trebui să dea președintelui /Barack Obama/ un mandat clar și flexibilitatea de a continua conflictul armat contra SI și forțelor sale afiliate", a cerut Kerry. Potrivit Constituției Statelor Unite, numai Congresul are dreptul de a declara război.Dar administrația până în prezent a sărit peste acest context legal: ea a angajat lovituri militare în Irak și Siria contra SI pe baza precedentelor AUMF, prima luată după atentatele din 11 septembrie 2001 împotriva Al Qaida, talibanilor și altor grupuri "teroriste" și a doua în 2002 pentru pregătirea invadării Irakului.Și Kerry a declarat răspicat: guvernul "va continua" operațiunile sale militare în caz de refuz al Congresului. "Avem autoritatea în conformitate cu AUMF din 2001", a afirmat secretarul de stat în fața senatorilor, mai notează AFP.John Kerry a adăugat că administrația sa "aprobă" propunerea președintelui Comisiei, senatorul democrat Robert Menendez, de "a limita" această eventuală nouă autorizație la "trei ani".Coaliția internațională condusă de Statele Unite a efectuat — din august în Irak și din septembrie în Siria — circa 1.100 lovituri aeriene împotriva bastioanelor grupării SI, ultrajihadiști suniți care controlează teritorii din aceste două țări.