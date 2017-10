Joe Biden spune că nu vrea să servească în administrația Clinton

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepresedintele american Joe Biden a anuntat ca nu este interesat sa serveasca in administratia lui Hillary Clinton, daca aceasta va castiga alegerile prezidentiale, relateaza News.ro citand Reuters."Voi face tot ce pot, daca va fi aleasa, pentru a o ajuta, dar nu vreau sa raman in administratie", a spus Biden intr-un interviu pentru postul de televiziune KBJR.Joi, presa a scris ca Hillary Clinton isi pregateste deja echipa pentru Casa Alba, iar actualul vicepresedinte Joe Biden ar fi favorit pentru a deveni secretar de Stat, in cazul unei victorii in alegerile din 8 noiembrie."(Biden - n.r.) ar fi grozav si (membrii echipei de campanie a lui Clinton - n.r.) petrec mult timp incercand sa gaseasca cea mai buna cale de a incerca sa il convinga, daca va castiga", a spus o sursa apropiata planurilor de tranzitie.Biden, care a luat in calcul posibilitatea de a candida impotriva Clinton pentru investitura democrata, nu a fost intrebat deocamdata daca vrea sa accepte pozitia. Politico scrie ca tabara democratei "planuieste cum sa il abordeze".Joe Biden, care a condus Comisia pentru Relatii Externe a Senatului inainte de a se alatura administratiei Obama, se numara printre democratii cei mai experimentati.