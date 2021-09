Joe Biden a uitat numele premierului australian

Momentul a fost surprins în timp ce Joe Biden anunța un nou parteneriat de securitate cu Marea Britanie și Australia, denumit Aukus. Acesta prevede că SUA vor trimite tehnologie nucleară pe care Australia o va folosi la propulsia unei noi flote de submarine în valoare de mai multe miliarde de dolari, notează The Guardian.





În timpul anunțului istoric, făcut în cadrul unei videoconferințe, Biden s-a întors spre premierul britanic, Boris Johnson, pentru a-i mulțumi pentru această fază a cooperării.





„Îți mulțumesc, Boris”, a spus acesta. Apoi, uitându-se către un ecran TV pe care apărea Morrison, Biden părea să ezite.





„Și vreau să-i mulțumesc acelui tip de la Antipozi. Mulțumesc mult prietene”, a spus Biden, după care a adăugat: „Apreciez domnule prim-ministru”. Morrison i-a răspuns ridicând degetul mare în semn de aprobare.





Președintele american Joe Biden a părut, în timpul acordului istoric trilateral privind securitatea în fața Chinei, să nu-și aducă aminte numele premierului australian, Scott Morrison. Biden l-a numit pe liderul de la Canberra „tipul acela de la Antipozi” (în engleză: that fella down under).