Joc online folosit pentru spălare de bani







Cel mai popular joc de pe planeta aduce sume uriase in conturile celor de la Epic Games in fiecare an, insa se pare ca nu doar compania creatoare profita din plin de ceea ce are de oferit platforma sa online.



Mai exact, se pare ca jocul Fortnite este folosit pentru spalare de bani de catre membrii grupurilor de infractionalitate organizata, iar din moment ce se discuta in presa despre acest lucru, e destul de clar ca sumele sunt mari.



Carti de credit furate sunt folosite de catre infractori pentru a cumpara V-Bucks, moneda virtuala din jocul creat de catre Epic Games, iar apoi acesti V-Bucks sunt vanduti in lumea reala cu reduceri substantiale.



In acest mod, infractorii fac bani de pe urma Fortnite dupa ce ii fura de la alti oameni obisnuiti, o companie pentru securitate informatica reusind sa dea de urma catorva persoane care fac in mod regulat bani in acest mod.







Infractorii vand moneda virtuala V-Bucks pe dark web oricaror persoane care sunt interesate sa le cumpere, preferand sa primeasca bitcoin, sau alte criptomonede, in locul transferurilor de bani.



Nimeni nu stie deocamdata ce sume de bani sunt “spalate” prin intermediul jocului Fortnite, insa cu incasari de 3 miliarde de dolari intr-un an de pe urma V-Bucks, si nu numai, e destul de clar ca in joc sunt sume uriase pentru infractori si producatori.



Avand in vedere ca Epic Games nu a implementat masuri de securitate suficient de bune astfel incat oamenii sa nu aiba banii furati de catre infractori, problema nu va fi rezolvata prea curand pentru cei afectati.



E posibil ca politia sa intervina pentru a forta creatorii Fortnite sa nu mai accepte aceasta spalare de bani in cadrul jocului lor, insa totul depinde de numarul de plangeri care vor fi inregistrate impotriva celor de la Epic Games din cauza acestor infractiuni.

Jocul Fortnite este folosit pentru spalare de bani de catre infractorii care castiga sume serioase de bani de pe urma popularitatii sale la nivel global.