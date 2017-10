Joaca de-a mama şi de-a tata

Joaca de-a mama și de-a tata

La vârsta la care ar trebui să-și trăiască cele mai frumoase clipe ale copilăriei sau adolescenței, ele își leagănă copiii. În județul Constanța, în fiecare an, sute de fetițe devin mame înainte să împlinească majoratul. Alte sute de copile ajung pe scaunul unui obstetrician pentru a face avort. Din prea mult teribilism, își încep viața sexuală când de-abia au trecut de vârsta de zece ani. Vor să încerce ceva nou. Joaca de-a mămica devine periculoasă. Rămân însărcinate. Apoi, de teamă că un copil le-ar putea schimba radical viața, le împărtășesc mamelor ce li s-a întâmplat. Așa ajung la cabinetul medical pentru a fi chiuretate. În multe cazuri, pentru că este prea târziu să facă avort, păstrează sarcina, deși nu sunt pregătite să țină piept responsabilităților de mamă. La o vârstă fragedă, fetițele înlocuiesc păpușa cu un copil. Sute de adolescente rămân însărcinate Statisticile sunt alarmante. În acest an, numărul de fetițe sub 15 ani care au recurs la avort s-a triplat. Potrivit dr. Tanța Culețu, directorul executiv adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, dacă anul trecut, șase fetițe sub 15 ani au făcut avort, în acest an, în doar nouă luni, 18 copile au fost chiuretate. Tot în 2007, 345 de adolescente cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani au făcut avort. În acest an, 328 de tinere din același segment de vârstă au ajuns la cabinetul unui obstetrician pentru a face chiuretaj. Datele statistice nu aduc în față cifra reală, pentru că sunt doar informațiile reportate autorităților sanitare de către spitalele publice. Anul trecut, 57 de copile sub 15 ani au devenit mame. De asemenea, în primele nouă luni ale acestui an, 45 de fetițe au dat naștere unui copil. De la începutul anului 2007 și până la finele lunii septembrie ale acestui an, 869 de adolescente cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani au devenit mame. Pentru multe dintre ele, responsabilitățile sunt imense. Renunță la școală, la distracțiile cu prietenii, se maturizează mult prea devreme. În plus, nici copilul nu se naște într-un mediu familial sănătos, pentru că, în foarte multe cazuri, tații nu recunosc copiii. De cealaltă parte, nici avortul nu este o soluție fericită, pentru că poate lăsa urme adânci, atât fizice cât și psihice. Medicii spun că riscurile la care se expun femeile care recurg la avort sunt mari, mai ales dacă este vorba despre prima sarcină, iar pacienta are o vârstă fragedă. Dacă avortul nu este făcut în condiții perfecte de igienă femeia poate risca să facă diverse infecții, anexite, ovarite, boli inflamatorii pelvine. În cazul în care se fac anexite și metroanexite, se poate ajunge la înfundarea trompelor și, implicit, la sterilitate temporară. Netratate corespunzător, complicațiile pot duce la sterilitate permanentă. Vorbiți-le adolescenților despre sex Psihologii spun că adolescentele ajung la astfel de situații și din cauză că părinții nu discută cu ele despre aceste probleme. „Una dintre cele mai promițătoare strategii împotriva gravidității la vârsta adolescenței pare să fie cea mai simplă - ca părinții să vorbească cu adolescenții despre sex”, explică psihologul Camelia Condurache. Specialistul spune că părinții trebuie să le explice de ce sarcinile la adolescente sunt o idee atât de proastă, de ce nu este bine să facă sex de la vârste fragede, cum trebuie să evite sarcinile nedorite și contractarea unei boli cu transmitere sexuală. Un dialog deschis, spun specialiștii, este de natură să descurajeze activitatea sexuală sau apariția sarcinilor la adolescente.