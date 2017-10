Jens Stoltenberg: NATO intenționează să trimită noi trupe în Afganistan

Ştire online publicată Duminică, 30 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

NATO intenționează să crească numărul de soldați desfășurați în Afganistan unde aceștia acordă asistență forțelor afgane în lupta împotriva insurgenților islamiști, a declarat duminică secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit ziarului german Welt am Sonntag, relatează Agerpres.ro.Având în vedere deteriorarea situației în materie de securitate, Alianța examinează posibilitatea unei creșteri a efectivelor misiunii sale 'Resolute Support', care are în prezent aproape 13.000 de militari în Afganistan, a indicat el.NATO intenționează să ia o decizie pînă în iunie privind o eventuală creștere a efectivelor și o prelungire a misiunii sale, care s-a înnoit în fiecare an, a precizat responsabilul NATO.Generalul John Nicholson, comandant al forțelor NATO și americane în Afganistan, a apreciat în februarie că forțele Alianței au nevoie de 'câteva mii de soldați' pentru a-și îndeplini misiunea alături de forțele afgane. El a subliniat că forțele de securitate afgane se află 'într-un impas' în fața talibanilor.NATO și-a încheiat oficial misiunea de luptă în Afganistan, la sfârșitul anului 2014. În prezent, la fața locului nu se mai află decât aproape 13.300 de militari, dintre care jumătate americani, care formează și consiliază forțele de securitate afgane. Dar talibanii și-au intensificat atacurile, provocând o creștere a pierderilor în rândurile forțelor de securitate și civililor din Afganistan.