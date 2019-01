Jens Stoltenberg: Contribuţiile României la NATO fac Alianţa să fie mai puternică şi mai sigură

Jens Stoltenberg: Contribuțiile României la NATO fac Alianța să fie mai puternică și mai sigură

"România e un aliat solid și foarte bine apreciat. Acesta este anul în care sărbătorim 15 ani de când România s-a alăturat NATO. Parteneriatul a fost important atât pentru NATO, cât și pentru România, ați contribuit la întărirea securității comune în diferite modalități, iar contribuțiile dumneavoastră ne fac să fim mai puternici și mai siguri", a precizat Jens Stoltenberg, potrivit Agerpres.



Secretarul general al Alianței a vorbit și despre prezența forțelor armate române la misiuni internaționale sub egida NATO.



"Forțele armate române sunt parte a misiunilor de antrenament desfășurate în Afganistan, care ajută la stabilizarea țării. De asemenea, țara dumneavoastră ajută la stabilizarea situației din Balcanii de Vest cu trupele desfășurate în cadrul contingentului KFOR. De asemenea, România joacă un rol crucial în asigurarea securității în zona Mării Negre, incluzând o brigadă condusă de forțele armate române, care își are sediul la Craiova. De asemenea, există și o prezență navală puternică, România găzduiește și un sistem de apărare antibalistică la Deveselu, care contribuie la asigurarea securității euroatlantice. Mulțumim României pentru toate aceste contribuții care ne fac să fim mai siguri", a afirmat Stoltenberg.



El a subliniat că NATO și UE lucrează din ce în ce mai aproape în mai mute domenii.



"România și-a asumat președinția Consiliului UE pentru prima oară, începând cu ianuarie acest an. NATO și UE lucrează din ce în ce în mai aproape în domenii care includ mobilitatea militară, securitatea cibernetică și securitatea în domeniul maritim și ne bucurăm să auzim că există planuri de întărire a cooperării dintre UE și NATO pe durata Președinției române", a precizat Stoltenberg.



Secretarul general al NATO a evidențiat planurile României privind alocarea a 2% din PIB pentru înzestrarea Armatei. "Ne confruntăm cu o lume din ce în ce mai periculoasă și imprevizibilă, de aceea este important ca noi toți să investim în domeniul apărării. De aceea privesc cu bucurie planurile pe care le are România de a cheltui 2% din PIB în sectorul apărării pe parcursul acestui an și, de asemenea, intenția de a moderniza forțele dumneavoastră armate pe parcursul următorului deceniu. Acest efort este important pentru că împărtășirea acestei poveri înseamnă mai mult decât povară financiară, ci capacitatea de a contribui la operațiunile și misiunile NATO. Încurajez România să continue pe această cale", a mai spus Jens Stoltenberg, care i-a mulțumit în final premierului român pentru angajamentul manifestat în sprijinul Alianței Nord-Atlantice.





Contribuțiile României la NATO fac Alianța să fie mai puternică și mai sigură, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul întrevederii avute, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dăncilă.