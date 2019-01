Jeff Bezos, detalii incredibile despre cel mai scump divorț al secolului







Jeff Bezos, în vârstă de 55 de ani, a anunțat în urmă cu câteva zile că divorțează de MacKenzie Bezos, în vârstă de 48 de ani, după o căsnicie de 25 de ani. Divorțul se va produce pe cale amiabilă, scrie Mediafax.ro.



Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, conform clasamentului Bloomberg, având o avere netă estimată la 137 de miliarde de dolari. Jeff Bezos a transmis prin Twitter, conform site-ului Vox.com, că vrea să mențină o relație de prietenie cu fosta soție: "După o lungă perioadă de explorare a dragostei și de separare de probă, am decis să divorțăm și să continuăm viețile ca prieteni. Am avut o viață extraordinară împreună ca un cuplu căsătorit și vedem viitorul minunat ca părinți, prieteni, parteneri în afaceri și proiecte (...)".



"Jeff rămâne concentrat și implicat în toate activitățile Amazon", a declarat Drew Herdener, purtătorul de cuvânt al companiei.



Directorul general Amazon s-a ținut la distanță de scena publică de când a anunțat, miercuri, divorțul de soția sa, MacKenzie, și de când au apărut informații despre relația pe care o are cu fosta prezentatoare tv Lauren Sanchez. "Când Jeff Bezos a mers la culcare duminica trecută, nu avea nicio idee despre săptămâna care urma", a declarat o sursă citată de revista People. Și Lauren Sanchez, în vârstă de 49 de ani, divorțează de soțul ei, Patrick Whitesell, impresar la Hollywood, după o căsnicie de 13 ani, scrie realitatea.net

Jeff Bezos, fondatorul și directorul general al companiei Amazon, este "schimbat total", dar este într-o formă "foarte bună" în pofida divorțului, afirmă apropiați ai omului de afaceri, care a anunțat că dorește să mențină o relație de "prietenie" cu fosta soție.