Jean Claude Juncker: Limba engleză își pierde importanța în UE

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prăpastia dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie se adâncește în contextul viitoarelor negocieri pentru Brexit. O demonstrează cea mai nouă declarație făcută de președintele Comisiei Europene. Jean Claude Juncker a spus că preferă să se exprime în franceză. Iată motivul:„Ezit între engleză și franceză, dar am ales. Voi vorbi în franceză pentru că limba engleză își pierde încet, dar sigur, importanța în Europa. În plus, francezii au alegeri (prezidențiale, n.r.) duminică și mă interesează ca ei să înțeleagă ce am de spus despre Uniunea Europeană și despre națiuni”, a spus președintele Comisiei Europene, în stilul glumeț cu care ne-a obișnuit, potrivit Digi24.eo.Cuvintele lui, spuse la o conferință care a avut loc vineri, în Italia, au fost întâmpinate cu râsete și aplauze.Jean Claude Juncker a spus că decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană este o „tragedie”. Și Jean Claude Juncker a zâmbit ușor și a adăugat: „Vom negocia onest cu prietenii britanici, dar să nu uităm că nu UE abandonează Regatul Unit, ci Marea Britanie este cea care pleacă din UE și aici este diferența”, a declarat președintele Comisiei Europene.Premierul britanic Theresa May a acuzat unii oficiali UE că încearcă prin declarațiile lor să influențeze alegerile parlamentare anticipate din regat, convocate pentru 8 iunie.BBC, care redă cuvintele lui Jean-Claude Juncker, menționează că limba engleză este de departe cea mai vorbită limbă în UE. Mai sunt, de asemenea, două limbi „de lucru” în instituțiile UE: franceza și germana.UE are 24 de limbi oficiale și în instituțiile europene lucrează circa 4.300 de translatori și 800 de interpreți.Înainte ca Marea Britanie să se alăture blocului comunitar, în 1973, franceza era principala limbă folosită în mediul de afaceri al Europei.La nivel global, 400 de milioane de oameni au engleza ca limbă maternă în UE, în timp ce în cazul francezei numărul se ridică la 220 de milioane.