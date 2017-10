Jean-Claude Juncker, apel către liderii Grupului de la Vişegrad: „Trebuie să reconstruim solidaritatea în Uniunea Europeană!”

1

Domnule Juncker i-mi provoci scarba

Alo, nenea Juncker auzi bre, Europa o sa fie "mai unita , mai puternica si mai democrata" , atunci cand frontierele Europei vor fi pazite cu strasnicie. Nu ca acum, cand hoardele musulmane trec prin asa zisele frontiere, caprin branza. O sa fie asa cum spui mata, cand fiecare tara va fi stapana pe destinele ei. Ca deaia se tin alegeri libere in fiecare tara Europeana , sa fie condusa de alesii ei nu de parazitii de Bruxeles, care habar nu au de Romania de ex. dar ei ne spun noua ce sa facem . Ca si cum am fi handicapati minntal. Terminati cu ifosele astea de Uniune Sovietica, ca acest nou EUSSR nu va avea zile multe. UE este o conceptie monstruoasa, care nu are alt scop decat acela de a distruge diversitatea si natiunile europene.Bine ar fi ca tarile Grupului de la Visegrad , sa-ti dea cu tifla si sa se tina tari sa nu accepte dictatul vostru globalist infect. Hai sictir javra globalista.