Jay Z a lansat o melodie despre brutalitatea poliției americane

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Rapperul american Jay Z a lansat o melodie despre brutalitatea poliției americane la adresa afroamericanilor, informează site-urile The Hollywood Reporter și theverge.com, citate de Agerpres.Este prima melodie lansată de artist, după câțiva ani de pauză. El și-a lansat ultimul album „Magna Carta ... Holy Grail”, în 2013.Noua melodie a artistului vine în contextul în care doi bărbați de culoare au fost împușcați mortal de poliție, joi, în Falcon Heights, Minnesota, și Baton Rouge, Louisiana.„Țin mâinile în aer, în agonie/Nu trage/Nu vreau să fac nimic rău”, spune cântărețul în melodia „Spiritual”, potrivit CNN.Melodia, lansată pe Tidal, este însoțită de o scrisoare în care precizează că a vrut să o lanseze în 2014, după moartea lui Michael Brown, în orașul Ferguson, din Missouri.„Sunt trist și dezamăgit de ce se întâmplă în America. Ar trebui să fi evoluat. Însă nu am făcut-o. Am încredere în Dumnezeu că totul se întâmplă cu un scop, însă sunt niște vremuri foarte dificile”, precizează rapperul.Soția lui Jay Z, interpreta de R&B Beyonce, a îndemnat joi pe site-ul său de internet să fie luată atitudine față de brutalitatea poliției și a cerut ca la spectacolul său din Glasgow să fie ținut un moment de reculegere pentru cei doi afroamericani uciși.Potrivit The Hollywood Reporter și Billboard.com, într-o declarație transmisă concomitent cu lansarea melodiei, Jay Z menționează că acest cântec a fost realizat cu cel puțin un an în urmă.