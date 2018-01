Japonia a inaugurat un muzeu al insulelor disputate, spre indignarea Coreei de Sud

Japonia a inaugurat, marți, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de dispută cu China și Coreea de Sud. Seulul nu a întârziat să ceară închiderea muzeului administrat de guvernul nipon și care prezintă documente și fotografii în susținerea revendicărilor teritoriale ale Japoniei, relatează AFP.„Sperăm ca această instituție să ajute la o mai bună înțelegere asupra insulelor Takeshima și Senkaku”, a declarat ministrul pentru probleme teritoriale, Tetsuma Esaki, citat de media locale.Teritoriile revendicate de Tokyo sub numele Takeshima sunt controlate de Coreea de Sud sub denumirea Dokdo și se află la jumătatea distanței dintre cele două țări.Reacția guvernului sud-coreean nu s-a lăsat așteptată, acesta protestând ferm împotriva deschiderii unui muzeu consacrat, în opinia sa, apărării unor revendicări nejustificate.„Cerem închiderea sa imediată”, a insistat Ministerul de Externe sud-coreean, potrivit căruia „guvernul japonez trebuie să înceteze imediat tentativele sale disperate de a revendica Dokdo, care, istoric, geografic și conform legislației internaționale, sunt parte integrantă a Coreei de Sud”.În ce privește insulele controlate de Japonia sub numele Senkaku, acestea sunt revendicate de către China, unde sunt cunoscute ca Diaoyu. Situate în Marea Chinei de est, acestea se află în centrul unui vechi diferend între Tokyo și Beijing. Relațiile bilaterale dintre cele două puteri asiatice s-au deteriorat net în 2012, când Tokyo a decis „naționalizarea” unora dintre aceste insule, iar ulterior s-au ameliorat în oarecare măsură, dar se mențin tensionate.