Italia, pusă la pământ. Un nou seism a făcut ravagii

Ştire online publicată Luni, 31 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 s-a produs, duminică, în centrul Italiei. În urmă cu câteva zile, o altă serie de cutremure a zguduit regiunea. Seismul s-a produs în centrul Republicii Italiane, între Norcia, Preci și Castel Sant’Angelo sul Nera (Umbria).Ministerul român al Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Roma a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații cu privire la urmările acestuia, precum și cu privire la existența unor persoane de cetățenie română afectate de acestea. La nivelul misiunii diplomatice nu au existat solicitări de asistență consulară.Localnicii, speriați, au fugit în piațete și pe străzi, imediat după seismul produs la ora locală 07.40, a scris AP.Orașele Castel Sant’Angelo și Preci au suferit pagube considerabile, dar majoritatea erau deja abandonate după cutremurele de magnitudine 5,5 și 6,1.Primarii comunelor Ussita și Arquata au declarat că principalele clădiri s-au prăbușit și acolo. Primarul din Ussita a declarat pentru agenția de știri Ansa: „Totul a căzut. Pot vedea fum mult, este un dezastru. Eu dormeam în mașină și am văzut... iadul”, a spus el.O alt biserică a căzut în Tolentino, posibil cu oameni înăutru care participau la slujbă, scrie BBC. Amatrice, orașul care a suferit cele mai multe pagube în luna august, a fost și acum afectat.Departamentul de Protecție Civilă din Italia a anunțat că se fac verificări sub dărâmături în toare orașele în care s-a simțit seismul din această dimineață.Serviciile de pompieri și ambulanțele au scos nouă oameni de sub dărâmăturile din Norcia, la 6 km nord de epicentrul seismului.Seismul a fost resimțit în capitala Italiei, Roma, și până în nord, în Veneția. S-a produs la o adâncime de doar 1,5 km. Informațiile sunt însă contradictorii pe această temă, CNN scrie că adâncimea la care s-a produs ar fi de 10 km.Călugării de la mănăstirea San Benedict, o comunitate benedictină din Norcia, au trimis pe Twitter o fotografie cu Biserica Sf. Benedict distrusă de seism.Ei au povestit că oamenii au fost prinși în piața principală, lângă clădirile care erau pe cale să se prăbușească.„Călugării sunt în siguranță, dar inima noastră este alături de cei afectați, iar preoții din mănăstire caută pe oricine are nevoie de ultima împărtășire”, au spus călugării, într-o declarație ulterioară.