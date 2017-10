Italia: O tânără a fost luată ostatică la Colosseum de un adept al Statului Islamic

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O italiancă în vârstă de 26 de ani a fost luată ostatică la Colosseum, Roma, de un bărbat care a strigat "Allah e mare!", "Am fost trimis de El".Cei prezenți la scenă au povestit că atacatorul a ținut-o ostatică pe femeie câteva minute - "a pus-o să îngenuncheze, așa cum am văzut în videourile teroriștilor, ținându-i un cuțit la gât. Nu lipsea decât costumul portocaliu", a spus un martor.În schimb, un polițist precizează că "a pus-o pe fată să îngenuncheze, ținându-o cuțitul la gât. Scena a semănat cu o secvență din filmele ISIL pe care le vedeți online. Mi-a fost teamă că o să-i taie gâtul, dar n-am putut să tragem, era prea multă lume", potrivit ziare.com. Acesta explică faptul că agresorul a fost prins, când a lăsat cuțitul mai jos a fost lovit în spate, pierzându-și echilibrul. A eliberat imediat tânăra și a vrut să o ia la fugă.Atacatorul este un brazilian de 33 de ani, arestat în prezent sub acuzația de tentativă de omor și opunerea de rezistență la arestare.