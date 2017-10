IT-ul românesc creşte ca-n basme

IT-ul românesc crește ca-n basme

Ştire online publicată Luni, 04 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

România ocupă locul întâi în Europa din punct de vedere al ritmului de creștere a sectorului IT și locul doi, după Polonia, în ceea ce privește piața de profil, a declarat directorul general ITC Networks, Doru Mardare, citat de NewsIn. „Sectorul IT din România crește anual cu cel puțin 25%, iar la baza unei dezvoltări atât de dinamice stă în primul rând neimpozitarea forței de muncă din domeniu, dar și cota unică. Aceste două elemente sunt completate de poziția strategică geografică a Românei, lucruri care, împreună, încurajează investiții importante în acest sector”, a precizat reprezentantul ITC Networks, companie la care a devenit acționar majoritar com-pania Luxoft, divizie al grupului rus IBS. De asemenea, în opinia lui Doru Mardare, nivelul înalt de calificare a personalului autohton care activează în sectorul IT dă o valoare deosebită pieței. „România are deja o tradiție în formarea de buni ingineri IT și matematicieni. În plus, comparativ cu multe țări europene, în România, peste 80% dintre specialiștii IT cunosc aprofundat limba engleză și nu numai”, a subliniat directorul general ITC Networks.