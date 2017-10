Israelul vrea să atace Iranul. Teheranul va avea bomba atomică într-o lună

Ştire online publicată Luni, 28 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Israelul avertizează că ar putea ataca Iranul, în contextul în care specialiști internaționali afirmă că regimul islamist de la Teheran ar putea avea în circa o lună suficient uraniu pu-rificat la nivelul necesar fabricării unei bombe atomice. Institutul american pentru Știință și Securitate Internațională a anunțat într-un raport că Iranul ar putea produce în aproximativ o lună suficient uraniu îmbogățit pentru fabricarea unei bombe nucleare, informează ziarul USA Today. Zilele trecute, un parlamentar iranian anunța că regimul de la Teheran a suspendat momentan ac-tivitățile de purificare a uraniului până la nivelul de 20 la sută, în contextul acuzațiilor Occidentului referitoare la componenta militară a programu-lui nuclear iranian. „A fost suspen-dată producția pentru că nu este necesar uraniu purificat la nivelul de 20%”, afirma Hossein Naqavi Hosseini, purtătorul de cuvânt al Comisiei parlamentare pentru Afaceri Externe. Însă, ieri, un alt deputat iranian, Alaeddin Bo-roujerdi, președintele Comisiei parlamentare pentru Securitatea națională, a declarat că activitățile de îmbogățire a uraniului la nivelul de 20% continuă. În acest context, Danny Danon, adjunctul ministrului iranian al Apărării, a avertizat că Israelul ar putea ataca instalațiile nucleare iraniene. „Noi am spus foarte clar de fiecare dată că Israelul nu va sta să privească la modul în care Iranul va dezvolta armament care să așeze Israelul, întregul Orient Mijlociu și chiar întreaga lume sub umbrela de teroare iraniană”, a atras atenția Danny Danon. Israelul, Statele Unite și mai multe țări occidentale suspectează Iranul că încearcă să fabrice arme nucleare sub paravanul unui program nuclear civil. Regimul islamist de la Teheran respinge acuzațiile.