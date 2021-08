Israelul va construi 1.000 de locuințe pentru palestinieni într-o zonă a Cisiordaniei

Autorităţile israeliene au aprobat construirea a 1.000 de locuinţe pentru palestinieni într-o zonă a Cisiordaniei controlată exclusiv de israelieni, ceea ce reprezintă o decizie neaşteptată, transmite dpa.Unităţile locative vor fi amplasate în cinci localităţi din zona C, care este controlată exclusiv de Israel, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al ministerului israelian al apărării.Potrivit organizaţiei israeliene pentru drepturile omului Peace Now, precum şi a Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), palestinienii primesc permise de locuit în zona C doar în cazuri absolut excepţionale.Nu există, deocamdată, o reacţie din partea palestiniană, conform Agerpres. Ziarul Jerusalem Post a informat că Israelul doreşte, de asemenea, să continue săptămâna viitoare construirea a peste 2.000 de unităţi de locuit pentru coloniştii israelieni din zonă. Se pare că Israelul se află sub presiunea Statelor Unite pentru a face concesii palestinienilor.