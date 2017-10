Israelul se pregăteşte de atacarea Iranului? Washingtonul ia măsuri

1

Cea mai buna aparare , este atacul ...

Israelul are dreptul istoric , de a-si prezerva securitatea nationala , mai ales acum , cand Iranul profereaza zilnic amenintari , ca va distruge Tara Sfanta si tot ce tine de evrei . Un atac rapid si eficient , nu are de ce sa deranjeze Departamentul de Stat , atata timp cat interesele americane in zona , sunt puse in discutie de catre Iran si nu de catre statul evreu . Totusi , Iranul stie ca nu are nicio sansa intr-un conflict cu Israelul ...